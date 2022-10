Elenoire Ferruzzi si dichiara a Daniele: “Io ti amo ma tu non mi credi”

Elenoire Ferruzzi si dichiara a Daniele e gli dice di essersi innamorata: la reazione del vippone

Mentre nella casa del Grande Fratello VIP 7 fervono i preparativi per la puntata di questa sera, c’è stato un riavvicinamento tra Elenoire Ferruzzi e Daniele dal Moro. Dopo la fortissima discussione che ha visto i due concorrenti protagonisti, nella giornata di ieri, oggi sembra essere arrivato un vero e proprio chiarimento. Elenoire ha voluto aprire il suo cuore a Daniele, dichiarandosi, mentre il veneto le ha detto che di lui si può fidare. Non ci sarà nulla tra loro ma le vuole bene come una amica e non la tradirà mai. Elenoire, ha quindi ribaltato la situazione che si era creata nelle ultime ore, e ha spiegato: “Io ieri non ti ho voluto parlare perché non volevo sentirmi dire quelle cose per l’ennesima volta, non ce la facevo più. Sono cose che sento da trent’anni, mi fanno stare male“. E ancora: “Ti amo tanto, è vero, tu non mi credi“. Nella casa i concorrenti si sentono divisi in questa situazione: c’è chi pensa che Elenoire si sia illusa e che non è possibile provare dei sentimenti così forti in poco tempo ed essere iper gelosi come lei lo è stata; c’è chi pensa che Daniele ha illuso la Ferruzzi e c’è chi pensa che tutto questo sia molto molto esasperato.

In ogni caso, Daniele, ha voluto chiarire quella che è la sua posizione.

Le parole di Daniele dal Moro a Elenoire

Daniele ha abbracciato la Ferruzzi sul letto e le ha spiegato quella che è la sua posizione, ribadendole che forse lei nel suo percorso di vita ha incontrato delle persone che l’hanno ferita ma lui non lo farà mai perchè le vuole bene.

Daniele quindi, molto vicino a Elenoire, ha spiegato il suo punto di vista: “A me dispiace quando ti vedo con i pensieri tristi, so che non è semplice qua dentro. Mi sento impotente perché non so che cosa fare. Se mi rispondi male quando sei arrabbiata a me non mi importa, quando litighiamo per quelle cose lì a me non importa niente. “

E poi: “Io non accetto che tu pensi che io non ti voglia bene, perché io ti voglio bene. Ci resto male. Io non sono una persona che ti vuole male, qua dentro ti voglio bene come pochi altri. Non mettere in dubbio il mio affetto.“

Daniele è rimasto molto turbato dalla discussione che c’è stata ieri sera e quindi ha spiegato il suo punto di vista, con la speranza che Elenoire possa capire le sue parole: “Sono una persona molto sensibile e vedere una persona a cui tengo stare male, sto male più di loro. Anche io ho mille pensieri per la testa. Ho passato una vita intera a far stare male le persone che mi vogliono bene. Io anche qua dentro sto facendo di tutto per cercare di non far vedere male gli altri.”