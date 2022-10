La madre di Elenoire Ferruzzi in ospedale dopo le minacce e gli insulti

Lo sfogo di Elenoire Ferruzzi che ha dovuti portare sua madre in ospedale per le minacce e gli insulti

Il pubblico del GF Vip ha voluto fuori dalla casa Elenoire Ferruzzi ma al suo ritorno a casa lei ha trovato minacce terribili. Su Instagram ha fatto sapere che sua madre è in ospedale, che la colpa è tutta di chi ha rivolto insulti e intimidazioni contro la sua famiglia. Elenoire Ferruzzi tira fuori tutto ciò che pensa nei confronti di chi l’ha accusata di bullismo e che da giorni sta facendo lo stesso contro di lei. La stanno attaccando su ciò che ha di più caro al mondo, le persone che ama. Questo GF Vip sembra un gioco al massacro, non solo in casa ma anche fuori. I vipponi pagano i loro errori uscendo dalla casa e dal reality show ma il ritorno alla vita reale per loro non è migliore.

Elenoire Ferruzzi eiliminata e minacciata di morte

E’ successo a tutti i vipponi già eliminati in questa ultima edizione del Grande Fratello Vip. Minacce sui social, sputi al supermercato, la famiglia presa di mira, tutti raccontano il loro ritorno a casa nello stesso modo ma la Ferruzzi ha portato sua madre in ospedale, il limite è davvero superato. Lei si è resa colpevole in casa di quello sputo al passaggio di Nikita, delle offese che le ha rivolto dicendo che portava iella. Anche a Loredana Bertè la sua eliminazione aveva dato soddisfazione, del tutto giustificata e sappiamo tutti il perché.

Sul suo profilo social Elenoire scrive il suo sfogo e fa sapere che la madre è ricoverata: “Dalla mia uscita dalla casa del Gf sono iniziate minacce di morte, intimidazioni, insulti rivolti anche alla mia famiglia e soprattutto a mia madre che è finita in ospedale grazie a voi, che Siete lo specchio di un’Italia che condanna il bullismo ma che poi fa peggio. Quindi quale sarebbe la differenza?”.