Gegia continua a parlare di Marco Bellavia: “E’ lui il perdente di questa edizione”

Gegia torna a parlare di Marco Bellavia e ancora una volta dice cose che certamente poteva risparmiarci

Quello che Gegia non ha ancora capito è che forse, se vuole uscire al meglio da tutta la situazione nella quale si è messa, dovrebbe evitare di parlare di Marco Bellavia. Il motivo è semplice: ogni volta che torna su quel discorso, sbaglia o dice qualcosa di fuori luogo. Nulla che possa giustificare le minacce o gli insulti che vengono lanciati sui social. Ma deve anche comprendere che è arrivato il momento di smetterla di dire che Marco ha sbagliato e che nella casa tutti hanno fatto il possibile per aiutarlo. Oltretutto le sue interviste sono piene di contraddizioni, prima dice che non avrebbe dovuto dire determinate cose, che se tornasse indietro non le rifarebbe. Poi commenta quello che è accaduto dicendo: “la verità verrà a galla”. Ma di quale verità sta parlando? Perchè quello che è accaduto lo abbiamo visto tutti, come abbiamo anche sentito tutti le sue parole, lei convinta che Marco volesse molestarla o avvicinarsi a lei senza che ne desse il consenso. Tutto un film che Gegia ha visto nella sua testa, perchè per come stava Marco nella casa del Grande Fratello VIP, l’avvicinamento a una donna, era qualcosa di inimmaginabile, aveva persino smesso di parlare con la Prati, alla quale era realmente interessato…Gegia però continua a regalare altre perle e nella sua intervista per The Pipol ha anche commentato quello che si aspetta dal finale del Grande Fratello VIP 7 spiegando che a suo dire, il vero perdente di questa edizione, è proprio Marco Bellavia. E se lo dice lei…

Le critiche di Gegia a Marco Bellavia

“Lui è il perdente perchè alla fine la verità verrà fuori” ha detto Gegia nella sua intervista. E a proposito di un vincitore lei fa il tifo per Luca Salatino, che ha conquistato il suo cuore o per Nikita. Chi non le piace è invece Wilma Goich, l’ha definita una persona cattiva.