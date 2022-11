Le reazioni di Milly Carlucci e Lucrezia Lando alla telefonata di Cassini a Selvaggia Lucarelli

Parole e reazioni dure di Milly Carlucci e Lucrezia Lando per la telefonata di Dario Cassini a Selvaggia Lucarelli

Si è già chiuso il caso Dario Cassini sulla chiamata del comico a Selvaggia Lucarelli? E’ a Oggi è un altro giorno che ne ha parlato i colleghi che partecipano a Ballando con le Stelle. Assenti sia Selvaggia Lucarelli che Dario Cassini ma non mancano le interviste a Milly Carlucci e gli altri fatte subito dopo la puntata di sabato sera, dopo il fattaccio. Ai microfoni di Oggi è un altro giorno Cassini dice che forse della telefonata ne aveva anche parlato con Lucrezia Lando ma la ballerina è accanto a lui e fa cenno di no, resta in silenzio, non vuole dire una parola ma è molto delusa, è molto arrabbiata. Lo confermano anche Paolo Barale e Samuel Peron, loro c’era nella sala delle Stelle e hanno notato l’aria tesa.

Milly Carlucci: è la prima volta che capita

Non era mai accaduto prima, mai nessuno dei concorrenti ha chiamato un componente della giuria durante la gara o forse non si è mai saputo. Milly Carlucci ha perso il sorriso: “E’ la prima volta che capita e siamo rimasti fulminati da questa cosa, non ce la saremmo mai aspettata… ne parleremo in settimana. E’ stato un caso che ha pagato, mi dispiace ma sono anche convinta che Cassini l’abbia fatto in buona fede, perché loro si conoscevano già da prima di Ballando con le Stelle e l’ha fatto a cuor leggero. Invece, bisogna fare attenzione perché le cose poi possono prendere una piega che si ritorce contro”.

Anche Paolo Barale vuole dare il beneficio del dubbio al comico ma ha visto Lucrezia Lando davvero basita sabato sera dopo avere scoperto tutto. E’ Sara Di Varia, presente in studio, a spiegare che tra la coppia di ballerini si crea una fiducia tale che è fondamentale e se accade una cosa del genere viene a mancare il rispetto. Resta la domanda se Selvaggia Lucarelli diffonderà la telefonata che dice di avere registrato. “Alla faccia dell’amicizia” commenta qualcuno in studio.