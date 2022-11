Selvaggia Lucarelli torna a parlare di Dario Cassini e di Ballando: “L’ho trovato sgradevole”

Selvaggia Lucarelli spiega nei dettagli quello che è successo con Dario Cassini prima di Ballando con le stelle

“Una cosa veloce sulla faccenda della telefonata di Dario Cassini. Mi interessa chiarire come prima cosa che io e Dario Cassini non siamo amici, come lui continua(va) a sostenere” inizia con queste parole il post sui social che Selvaggia Lucarelli ha pubblicato questa mattina, tornando a parlare di quello che è accaduto a Ballando con le stelle sabato sera. Sembrava dovesse succedere il finimondo a dire il vero, ma in realtà, dopo la famosa pubblicità che ha riportato la pace nello studio del programma di Rai 1 , i toni sono cambiati e Milly Carlucci ha archiviato la questione, come se nulla fosse successo. In realtà qualcosa è accaduto, visto che un concorrente di Ballando ha chiamato un giudice per concordare che cosa dire e che cosa fare. Ma se la conduttrice di Ballando non ha voluto approfondire, chi siamo noi per farlo?

In ogni caso la Lucarelli, ha voluto chiarire quello che è accaduto.

Selvaggia Lucarelli spiega che cosa è successo con Dario Cassini

La Lucarelli quindi ha spiegato: “Abbiamo lavorato insieme in un programma su Sky 15 anni fa. Ai tempi mi era simpatico. Non l’ho più visto o sentito. L’ho rivisto a Ballando, dove l’ho trovato sempre sgradevole. Quindi no, non si trattava di una telefonata tra amici.”

E ancora: “ In secondo luogo, il mio dire della sua telefonata non è stato in reazione a cose che ha detto prima del ballo, avevo già comunicato agli autori due minuti prima dell’inizio che avrei rivelato questa cosa. “

Il post della Lucarelli continua quindi: “Non è la prima volta che sento al telefono dei concorrenti, alcuni li conosco, con altri avevo rapporti precedenti, tutto questo rientra nella normalità come per tutti gli altri giudici, visto che nell’ambiente capita di conoscersi. Siamo a Ballando, mica al processo trattativa stato mafia. Mai però mi era capitato che una persona, neppure amica, mi chiamasse (per 20 minuti!) per dirmi cosa dovrei dire in tv. A quali battute dovrei rispondere, a quale gioco dovrei stare. Nessuno mi ha mai detto: “è tutto finto quello che dico ma stacci, che mi dai luce, aiuti il mio personaggio. Mi metto nella tua scia e ci guadagno”. Decido io cosa dico.”

E poi ha concluso: “ E, soprattutto, la frasetta “Sì stasera me la prendo con te ma lo dico per finta”, in tv è bugia. In tv tutto quello che si dice diventa vero. Anche troppo. Detto questo, resta sempre un gioco, ma appunto per questo banco e giocatori devono essere corretti. “