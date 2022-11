Le frasi di Romita su Oriana indignano i fan del GF VIP 7 che lo vogliono fuori (VIDEO)

Sono davvero vergognose le frasi di Attilio Romita su Oriana: ecco che cosa ha detto il giornalista nella casa del Grande Fratello VIP

Stanno facendo in queste ore il giro del web alcune frasi di Attilio Romita. Il giornalista, che fino a questo momento nella casa del Grande Fratello VIP 7 si era distinto per un certo tipo di atteggiamento, questa volta ha proprio toppato. Ha esagerato, è stato volgare e offensivo, nei confronti tra l’altro di una ragazza che ha l’età di sua figlia ( ricordiamo che la figlia di Romita non ha mai accettato la partecipazione di suo padre al reality, come lui stesso ha raccontato). Immaginiamo tra l’altro che le frasi di Attilio non siano piaciute molto neppure alla sua compagna, che già nelle ultime ore, dopo aver mandato una dolce lettera al giornalista, suo social si era detta schifata da alcuni atteggiamenti del vippone. Insomma non un momento facile per Attilio che sta probabilmente vivendo molto male anche il fatto di essere sempre in nomination e di essere spesso preso di mira dagli altri concorrenti.

Ma torniamo alle frasi su Oriana, frasi che hanno fatto davvero indignare tutto il pubblico che ieri era sintonizzato in diretta sul canale 55.

Quanta volgarità nelle parole di Romita su Oriana

Parlando tra gli altri, anche con Luca Onestini, Romita ha commentato: “Ma con una così ci faresti dei figli? Però illuminatemi, perché io sono veramente di un altro mondo rispetto a questo. A dire la verità quando io guardo negli occhi una ragazza come Oriana, penso a una sola cosa: che li si può fare un giretto una schiacciatina, una bottarella. “

E ancora: “Non lo so ma io penso questo. Scusate ma voi incontrate una ragazza così effervescente, così sicura di sé, che in ogni reality si cucca un fidanzato, cosa pensate? Che progetto mentale fate quando la guardate? Quindi cosa vi viene in mente? Che ragionamenti fate ragazzi dai”.

attilio su oriana "una ragazza come lei penso a una sola cosa:che li si può fare un giretto una schiacciatina…" mi vergogno di aver esaltato questo troglodita in passato #gfvip pic.twitter.com/glNfyKZvp2 — 琴音-雅美 (@TrashAddicted) November 10, 2022

Fortunatamente questa volta non tutti hanno riso restando in silenzio, come è già capitato e Luca Onestini ha commentato: “No io mi dissocio da questa. No da te Attilio non me l’aspettavo una roba del genere. Ma tu non è che devi fare un progetto di vita con una in un reality“.

I telespettatori per l’ennesima volta chiedono un provvedimento ma immaginiamo che in questo caso, più che un richiamo, non ci sarà molto altro da dire.