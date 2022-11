Antonella ha mentito sul suo ex? Gianluca era in studio alla prima del GF VIP e con suo padre

Antonella Fiordelisi sta prendendo in giro il pubblico del GF VIP? Spuntano le prove: che ci faceva Gianluca in studio alla prima puntata del reality?

Che cosa stanno nascondendo Antonella Fiordelisi e Gianluca, il suo ex? A dire il vero, non c’è molto da nascondere perchè Gianluca, entrando nella casa del Grande Fratello VIP 7 per un confronto, ha fatto capire molte cose. E ciò che non ha detto, è stato narrato poi da Francesco Chiofalo, un altro ex della vippona. Il web poi si sa, non perdona e se ci sono prove e indizi di “colpevolezza” si scoprono in poche ore. A tutti i telespettatori del GF VIP, le frasi di Gianluca erano un po’ puzzate, molti avevano pensato che il continuo dire “guardami negli occhi” nascondesse qualcosa. Una frase in codice tra i due, qualcosa di diverso. E forse Gianluca, in quel faccia a faccia con la Fiordelisi, ha detto molto meno di quello che avrebbe potuto. Perchè qualcuno dovrebbe spiegarci, perchè se i due si sono lasciati a giugni, visti l’ultima volta a luglio, Gianluca era in studio nella prima puntata del Grande Fratello VIP 7, probabilmente come parente o sostenitore della Fiordelisi. Per quanto sei un suo amico, sei davvero l’unico che possa essere in quel contesto? Allora le strade qui sono diverse e i telespettatori sentono davvero puzza di bruciato: o Gianluca sta proteggendo una persona a cui vuole bene, oppure anche lui fa parte di questo teatrino…A destare sospetti tra l’altro, spunta anche una foto del padre di Antonella Fiordelisi, Stefano, in compagnia di Gianluca. Ma come, si chiedono in tanti?

Antonella Fiordelisi: quante bugie per essere in tv?

La foto di Stefano Fiordelisi e di Gianluca risale alla fine del mese di settembre. Quando ancora l’avvicinamento tra Edoardo e Antonella non era cosa seria. Una foto che fa riflettere e molto si chiedono: ma ci stanno prendendo in giro in toto oppure la sceneggiatura che avevano scritto insieme, non ha funzionato quando poi il pubblico ha iniziato ad amare i #donnalisi? E’ lì che Gianluca si è allontanato, dopo i complimenti del padre di Antonella a Edoardo Donnamaria in diretta tv? Oppure è tutto, solo un grande inganno? Chiaramente c’è anche chi crede ad Antonella, alla sua famiglia e non al suo ex. O meglio ai suoi ex, perchè a parlare, è stato anche il Chiofalo che ha raccontato di sapere che Gianluca e Antonella sono stati insieme fino a pochi giorni prima che lei iniziasse la quarantena per il GF VIP.

Dove sta la verità? Ogni telespettatore a questo punto, può decidere liberamente a chi credere e a cosa credere.