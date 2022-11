Gianluca non ha mentito ma tutelato Antonella: insieme fino all’ingresso al GF VIP. Parla un altro ex

Antonella Fiordelisi sta davvero mentendo sulla sua storia con Gianluca ? Le rivelazioni di un altro ex che racconta dettagli su questa storia

Avete visto il video mostrato ieri durante il day time del Grande Fratello VIP 7, il video in cui Edoardo Tavassi faceva notare agli altri concorrenti che quell’insistere dell’ex di Antonella Fiordelisi sugli occhi, sul guardarsi negli occhi, avrebbe potuto nascondere qualcosa? A quanto pare non sbagliava il Tavassi e la sua intuizione sarebbe corretta. Ne è convinto Francesco Chiofalo, un altro ex di Antonella Fiordelisi che in una intervista a Fanpage in cui lancia diverse bombe, racconta che il povero Gianluca ha solo tutelato Antonella che avrebbe potuto dire molto di più ma che ha raccontato una mezza verità. Non è vero, a detta del Chiofalo, che questa storia è finita a giugno, non è vero che si sono visti a luglio e poi non c’è stato nessun altro incontro. A detta di Chiofalo, che racconta tutto in una lunga intervista per Fanpage appunto, Gianluca e Antonella si sarebbero visti fino all’ultimo, poco prima che lei entrasse nella casa. Ed era quello che Gianluca vuole dire senza non dire, continuando a ribadire “guardami negli occhi”.

Francesco Chiofalo lancia accuse alla famiglia di Antonella

Il Chiofalo non ha dubbi e svela anche dei retroscena sulla fine della loro storia d’amore: “l’hanno ricattata. Mi disse che i suoi genitori non l’avrebbero mandata a Milano finché non mi avesse lasciato. Noi non eravamo in crisi, stavamo bene insieme. Non ci saremmo mai lasciati se non fosse intervenuto il padre. Ma cose pesanti: ricatti, litigate dentro casa con il padre che voleva mi lasciasse. “

E poi tornando su quello che è successo pochi giorni fa nella casa del Grande Fratello VIP ha aggiunto: “Non ho voluto infierire nemmeno nel caso di Gianluca Benincasa, l’ex di Antonella che è entrato nella Casa e che ho sentito fino a ieri. Lui non è il suo ex, hanno fatto sesso fino al giorno prima che lei entrasse nella Casa del GF Vip.” Non sarebbe quindi vero che la storia è finita a Luglio.

Come fa a saperlo? Chiofalo risponde: “Lo ha dichiarato anche Antonella nella Casa. Hanno fatto finta di lasciarsi perché lei potesse entrare al Gf Vip. Gianluca ha sbagliato, doveva dire la verità ma non è riuscito a farlo. Gliel’ho detto anche ieri al telefono.“

Ha ribadito più volte il concetto spiegando: “La stessa Antonella ha ammesso di essere andata a letto con lui fino a prima di entrare nella Casa. Si tratta di un teatrino che immagino avrà organizzato il padre. Il problema, adesso, è che lei è fidanzata con due persone. Poi se Gianluca vuole coprirla e dire che si sono lasciati a giugno, lo farà andando contro se stesso. Gli ho proprio chiesto quanto gli convenisse raccontare pubblicamente una versione del genere.“

A questo punto non ci resta che attenderci un bel confronto tra Antonella e il suo ex Chiofalo o magari vederlo dentro la casa del GF VIP come concorrente…Se c’è spazio per Micol, potrebbe esserci spazio per un vero ex…