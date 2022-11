Edoardo stufo di Antonella Fiordelisi? Dopo 48 ore di silenzio: “La mia pazienza ha un limite”

Edoardo prende una posizione e questa volta Antonella Fiordelisi lo deve ascoltare: la sua pazienza ha un limite

E’ arrivato il momento del faccia a faccia, questa mattina, tra Edoardo Donnamaria e Antonella Fiordelisi. Chi ha seguito il Grande Fratello VIP 7 nelle ultime ore ha sicuramente notato che i due si erano allontanati. Non solo per quello che è successo nel corso della puntata di giovedì sera, ma anche per le richieste che Antonella ha fatto a Edoardo. Ad esempio gli ha imposto di non parlare con Micol. Tra i due poi ci sono state altre discussioni ed Edoardo non ha apprezzato alcuni lati del carattere di Antonella. Questa mattina quindi ha cercato di spiegare alla ragazza quello che non funziona e quello che si aspetta da una relazione con una persona che dici di tenerci a lui.

“Se dici di essere innamorata di me e alla prima difficoltà mi mandi a quel paese non lo dimostri. Negli ultimi giorni litighiamo per colpa delle puntate e non c’è una volta durante la puntata che sento vicino a me una persona che mi dà sicurezze” ha detto Edoardo mentre Antonella continuava a fargli notare che era stato lui ad allontanarsi nelle ultime ore, senza darle una precisa spiegazione. E allora il Donnamaria ha cercato di spiegare meglio quello che è il suo punto di vista.

Edoardo Donnamaria si allontanata da Antonella

Edoardo ha spiegato alla Fiordelisi quello che si aspetta da una persona che si dice innamorata: “Tu non puoi trattarmi così. Se dici di essere innamorata non ti comporti così. Dovresti pensare a tutto quello che ho detto e fatto per te, che non ho mai fatto per nessun’altra.”

E ancora: “ Io mi sono fatto tante domande in queste 24 ore e ho capito che ci sono troppi lati tuoi che non mi piacciono. Ti sto facendo questo discorso per farti capire il mio atteggiamento. Non so come dirtelo, se ogni volta che inizio a parlare tu mi fermi, mi impedisci di esprimere dei concetti.“

Il volto di Forum ha aggiunto: “Certe cose io non le sopporto. Se io ti dico una cosa che non ti piace e tu prendi e te ne vai, non è giusto. Questo avviene anche quando non litighiamo. Se ti dico una cosa che non ti va, prendi e mi lasci solo e vai via. Tu pensi solo a te”.

Il pubblico, che stava seguendo la diretta del Grande Fratello VIP 7, ha fatto notare che mentre Edoardo parlava, Antonella simulava un pianto ma che in realtà, come si vedrebbe dai video, non ci sono lacrime. La Fiordelisi avrebbe finto di piangere ma con il volto coperto da una mano…

Edoardo in ogni caso è stato molto chiaro e finalmente ha preso una posizione che non lo ha più fatto passare agli occhi del pubblico come uno zerbino. E infatti ha spiegato alla Fiordelisi: “Mica posso farmi piacere tutti i tuoi lati. Ma tu che relazioni hai avuto in passato? La mia pazienza ha un limite. “

E ha concluso: “Io sono terrorizzato dal fatto che dopo 2,3,4,5 cose che mi fai io possa dire basta. Purtroppo alcune cose le ho capite io meglio di te. Sono stufo di certe cose e atteggiamenti. Io fuori alcune cose non le ho mai accettate minimamente”.