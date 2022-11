Antonella Fiordelisi lapidaria con Edoardo: “Se parli con Micol, con me hai chiuso”

Antonella Fiordelisi fa un ricatto vero e proprio a Edoardo: se vuole stare con lei deve smetterla di parlare con Micol...

Tutto quello che è successo nel corso della diretta del Grande Fratello VIP 7 non ha lasciato indifferente Antonella Fiordelisi che nella notte ha avuto un faccia a faccia con Edoardo, arrivando a fargli delle richieste molto precise. Qualcuno sui social ha parlato di un vero e proprio ricatto, di un aut aut, una imposizione della Fiordelisi che tratta Edoardo, a detta di molti, come se fosse il suo cagnolino. Cosa che anche Sonia Bruganelli aveva cercato di far notare al Donnamaria ma Edoardo, si è detto sicuro dei sentimenti che prova per Antonella e di voler andare avanti su questa strada. La Fiordelisi però, per poter continuare questa storia, vuole un cambio di rotta e chiede al suo fidanzato, di interrompere ogni contatto con Micol…

“Il rapporto che avete tu e Micol non è paragonabile a quello mio e di Gianluca che è mio amico da 7 anni ed è stato mio fidanzato per 7 mesi! Sai cosa ho scoperto oggi? Che a me queste persone mi fanno schifo. Se vuoi essere amico di Micol con me non ci stai perché a me fa schifo! Mi dà fastidio! Voglio fare la forte ma non ci riesco, va bene? Tu e Micol? Basta! Micol ha parlato di cose vostre del passato di proposito per farmi arrabbiare!” ha detto Antonella ribadendo anche a Edoardo di non essere interessata a quello che dicono di lei in puntata ma di badare ai fatti e i fatti non le sono piaciuti per niente.

La questione sembra aver turbato parecchio la Fiordelisi.

Il duro sfogo di Antonella Fiordelisi

Antonella è quindi esplosa: “Tu con una ex non ci parli, non me ne frega un cavolo se vi volete bene. Tu con lei non ci parli. Lei è una persona falsa, bugiarda, incoerente e non vorrei mai avere come amica. Non ci voglio avere nulla a che fare. Tu ci vuoi avere a che fare? Fallo! Ma con me hai chiuso. “

La Fiordelisi ha spiegato che a lei interessa solo il parere del pubblico, del bene che le dimostrano mandando aerei, non di quello che la Bruganelli dice. E ancora: “Qua dentro sono tutte arpie, anche nella vita reale mi fanno tutte le amiche e poi sono arpie! Io ora piango perché sono troppo emotiva. Quando ho visto quei video sono rimasta schifata dalla ragazza che hai frequentato. Io l’ho trattata bene appena conosciuta, ma ora basta: con me deve fare tipo la famiglia Addams. Quella è una ragazza cattiva, gelosa e invidiosa.”

Edoardo dal canto suo, non sembra esser stato turbato dalla richiesta fatta dalla Fiordelisi anzi. Quasi quasi ha anche compreso le sue parole e ha commentato: “A Micol ho detto che è stata una insensibile, ma tu conosci il Grande Fratello, quelle clip sono montate ci sono stati un sacco di tagli. Se tu ce l’hai con Micol ok, ma non puoi rifartela con me non sono il responsabile. Però ti capisco, anche io avrei forse reagito come stai reagendo tu”. Contento lui, contenti tutti…E intanto qualcuno si chiede: chissà se anche la mamma di Edoardo è una #donnalisi ….