Sonia Bruganelli zittisce Antonella Fiordelisi: ne ha anche per i suoi genitori

Che scontro infuocato tra Antonella Fiordelisi e Sonia Bruganelli: ecco che cosa è successo al GF VIP 7

Antonella Fiordelisi, diciamolo pure, è ancora nella casa del Grande Fratello VIp 7 perchè è stata una delle poche a provare quel minimo di empatia nei confronti di Marco Bellavia, che l’ha resa per qualche settimana, migliore agli occhi del pubblico. Ed è bene precisare che in quel caso lo è stata, migliore degli altri. Poi però con l’ingresso di Micol e di Oriana in particolare, ha iniziato a imboccare una strada completamente sbagliata, perdendo la retta via. E se il fatto di sentirsi personaggio, poteva starci e far sorridere prima di questo faccia a faccia con le due nuove concorrenti, da quando le ragazze sono entrate, la situazione è cambiata. E le risposte che la Fiordelisi dà anche a Sonia Bruganelli, sono la dimostrazione di come non riesca a distinguere i piani, di come non si renda conto che i suoi famosi follower, non sono il suo biglietto da visita e non rappresentano nulla nella vita vera, se non il fatto di poter essere una delle tante che sponsorizza cose a caso. Che sia una concorrente ideale per un reality trash è sicuro, ma che stia pensando di essere chi non è, lo è altrettanto. E giustamente ieri Sonia Bruganelli nel corso della diretta, l’ha invitata a tornare con i piedi per terra, suggerendole di non pensare neppure di paragonarsi a lei ( con una bella citazione a Naomi Campbell).

Sonia già da diverse puntate aveva fatto notare a Edoardo che questo avvicinamento ad Antonella non lo stava aiutando a farsi conoscere nel modo giusto; lo stava informando anche su quanto l’atteggiamento di Antonella fosse stato strano con l’ingresso del padre. Cose tra l’altro, sotto gli occhi di tutti. In molti in quella casa pensano le stesse cose che ha detto ieri Sonia, ma non hanno voglia di trovarsi coinvolti in una litigata con la Fiordelisi e preferiscono farsi gli affari loro. Se ad Donnamaria sta bene…Ma a Sonia non sta bene e ieri sera in diretta, ha usato parole molto forti per far capire chi è a suoi occhi, e forse agli occhi di migliaia di spettatori, Antonella Fiordelisi.

Il durissimo attacco di Sonia Bruganelli ad Antonella

La Bruganelli quindi ha commentato quanto successo nella passata puntata: “Secondo me è rimasta in silenzio perché aveva paura di quello che poteva dire Gianluca. Io vi devo dire una cosa: sono rimasta sconvolta e toccata nel vedere il padre che entra nella Casa e dice ‘io e mamma siamo dei Donnalisi’. sinceramente è come dire: fuori funzionano i Donnalisi, quindi Antonella siccome hai lasciato il tuo fidanzato che a noi non faceva, perché volevi farti questa storia… “.

E ancora: “Antonella aveva parlato con qualcuno dicendo ‘adesso ci shippano, vediamo come escono insieme i nostri cognomi’. Tu a noi ci azzittiresti tutti se dimostrassi che non riusciresti davvero fare a meno di questo ragazzo.”

Le parole di Sonia non hanno toccato però Edoardo che si è detto sicuro dei sentimenti che prova per la Fiordelisi. E Sonia per l’ennesima volta gli ha fatto notare che anche lei è certa di questi sentimenti, il problema è che la Fiordelisi non li prova…