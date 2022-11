Sonia Bruganelli in lacrime per Wilma Goich: “E’ la mia paura più grande”

Drammatico lo sfogo di Wilma Goich al GF Vip. Sonia Bruganelli confessa che è per i figli la sua paura più grande

Ascoltando lo sfogo di Wilma Goich al GF Vip, il racconto, il suo immenso dolore non solo per la perdita della figlia Susanna ma anche per l’assenza dell’ex marito, non solo Sonia Bruganelli ma tutti siamo rimasti senza respiro. E’ già drammatico e assurdo dovere immaginare cosa si prova per la morte di un figlio ma pensare che in quelle tragiche settimane e in quelle ultime ore di vita di sua figlia Wilma Goich fosse sola è terrificante. Sonia Bruganelli cerca sempre di non mostrare la sua fragilità ma le lacrime questa volta hanno svelato la sua paura più grande, quella che ha confidato ad Alfonso Signorini, al pubblico del GF Vip. Wilma Goich non aveva mai parlato dell’assenza del padre di sua figlia in clinica e nelle tragiche settimane in cui ha combattuto con un tumore che non le stava dando speranza. Si era ripromessa di non dire nulla contro Edoardo Vianello perché è una storia triste, ma le fa così male che quel dolore è arrivato a tutti.

Sonia Bruganelli confessa la sua paura più grande

Tutti avremmo voluto dare sollievo a Wilma con un abbraccio ma Sonia Bruganelli non ha pensato solo alla morte di un figlio, ha confessato il suo terrore pensando al dolore dei figli causato dai genitori separati.

Wilma Goich ha svelato che il padre di Susanna non c’era per sua figlia, è rimasto a casa, forse per gelosia della nuova moglie, forse per un motivo che non conosce ma non c’era. E’ stata lei a chiamarlo alle 3 di notte e dirgli da sola che Susanna non c’era più. Wilma una madre da sola, spezzata in due e lui non si è mosso di casa. Era suo padre…

Sonia Bruganelli pensa a Susanna, a cosa ha pensato quando ancora lucida non ha avuto suo padre accanto. E’ la sofferenza dei figli, la sofferenza dell’anima, che spaventa l’opinionista del GF Vip, più di tutto. Anche Sonia ha lasciato tutti senza parole, perché i figli anche adulti soffrono se i genitori separati non sono in grado di continuare ad essere madre e padre prima di tutto.