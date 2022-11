Paola Barale da rivelazione a delusione: fuori da Ballando, tra incredulità e perplessità

Finisce l'avventura di Paola Barale a Ballando con le stelle 2022: troppe aspettative su di lei?

Paola Barale era sicuramente una delle vip più attese sulla pista di Ballando con le stelle 2022. La show gir era stata molto chiara, ancora prima che tutti i giudici le spiegassero quante aspettative avevano su di lei, non solo per il suo passato nel mondo dello spettacolo ma anche per la sua personalità. Paola aveva detto che non aveva mai studiato danza o ballo e che faceva quello che le veniva bene in tv. E che siano passati tanti anni, che ci siano altre pretese se partecipi a un programma come Ballando, è stato sin da subito chiaro. Se è vero che c’erano tante aspettative su di lei, è anche altrettanto vero che i giudici sono stati spesso clementi. Pensavano fosse bloccata, pensavano che sarebbe andata meglio. Alla prima, alla seconda, alla terza. Se non ci sono miglioramenti, vuol dire che qualcosa non sta funzionando e anche il pubblico già da settimane, lo stava facendo notare. Che cosa non ha funzionato quindi per Paola Barale che ieri, 12 novembre 2022, è stata una delle eliminate da Ballando con le stelle ? Probabilmente tutto. Le aspettative che le hanno messo addosso tanta pressione; le scelte fatte dal ballerino suo maestro ( alla prima di Ballando in Italia) che non hanno spostato il focus sulle sue capacità e non l’hanno valorizzata. E forse sarebbe stato semplice ammettere che in fondo, Paola Barale, non ha questo gran talento per i balli che si devono eseguire sulla pista di Ballando con le stelle. Tutto qui, può capitare. Non sempre una donna di spettacolo deve riuscire bene in tutto. E Paola Barale su quella pista, non ha brillato come in altri luoghi, come in altre occasioni.

Paola Barale fuori da Ballando con le stelle 2022

Possiamo dire tranquillamente che se Paola Barale si fosse chiamata Paola B e fosse stata una modella approdata nel programma per caso, il suo percorso sarebbe durato molto meno. Perchè il dislivello con gli altri concorrenti, quelli che sono ancora in gara, si è visto eccome. E alla fine, dopo che anche il pubblico più volte l’ha salvata, il verdetto è stato quello che ci si aspettava. Vedremo se riuscirà a rientrare nella gara del ballottaggio e vedremo anche se dirà qualcosa dopo questa eliminazione visto che ieri, dopo i voti della giuria molto bassi, è sembrata particolarmente perplessa. Aveva pensato di aver fatto bene e invece la sua esibizione, è stata un vero e proprio disastro.