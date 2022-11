Focolaio covid al GF VIP 7, Federica Panicucci spiega cosa succederà stasera

Federica Panicucci ha spiegato come stanno i concorrenti del GF VIp risultati positivi al covid 19 e che cosa succederà nella puntata di stasera

C’è grande attesa per la puntata del Grande Fratello VIP 7 in onda oggi, 14 novembre 2022. Molti spettatori vogliono non solo sapere come stanno i concorrenti che sono risultati positivi al covid 19, ma si aspettano anche di scoprire come sia successo…Come è stato possibile che ben 4 concorrenti siano risultati positivi? Con chi sono entrati in contatto? Un focolaio covid che tra l’altro si sta allargando e potrebbe allargarsi anche fuori dalla casa visto che Pamela Prati, ieri sera, ha annunciato via social di essere positiva al virus ( giovedì sera è entrata in contatto con tutti i presenti in studio, dal conduttore alle due opinioniste passando per gli ex concorrenti). E’ stata Federica Panicucci con le sue anticipazioni da Mattino 5 News a fare chiarezza provando a spiegare quello che succederà nella puntata del Grande Fratello VIP 7 in onda oggi su Canale 5.

Grande Fratello VIP 7: come stanno i concorrenti positivi

Nella puntata di Mattino 5 News di oggi, Federica ha spiegato che nella casa sono successe diverse cose, come il pubblico saprà e che 4 concorrenti sono risultati positivi al covid 19. Ha spiegato che Patrizia Rossetti, Charlie Gnocchi, Luca Onestini e Attilio Romita stanno bene e questa è la notizia principale da dare. Inoltre la conduttrice ha anche spiegato che nella diretta di stasera del Grande Fratello VIP 7, Alfonso Signorini avrà modo di collegarsi con i concorrenti che sono in isolamento per chiacchierare con loro e aggiornare il pubblico sulle attuali condizioni di salute. Nel frattempo continuano a essere monitorate anche le condizioni di salute dei concorrenti che sono ancora in casa.

La Panicucci ha anche lanciato una proposta a Signorini: quando Luca starà meglio, nella casa del Grande Fratello VIP dovrebbe entrare anche Raffaello Tonon per replicare il successo degli Oneston. L’ex concorrente del GF VIP ha risposto subito: “Non credo, è giusto che Luca faccia il suo percorso da solo, io lo seguo da casa”.