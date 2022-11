Il marito di Giaele rompe il silenzio: spiega cosa prova e cosa farà

Torna a parlare il marito di Giaele e lo fa dalle pagine della rivista Chi: ecco che cosa ha detto

Proprio poche ore fa nella casa del Grande Fratello VIP 7, Giaele parlava con i suoi compagni di viaggio della romantica proposta che Brad, suo marito, le aveva organizzato in pieno centro a Londra. Un flash mob con ballerini, rose rosse e l’anello per una romanticissima proposta di matrimonio. E oggi, sulle pagine della rivista Chi, a parlare invece è Bradford Beck, il marito della vippona che ha spiegato, quello che farà nelle prossime settimane. Giaele si aspettava di vederlo in casa, si aspettava un faccia a faccia con lui ma Brad ha deciso di inviarle una lettera, che in ogni caso, come spiega nella sua intervista, è molto importante. “Le ho dedicato la frase ‘Ti amo più di quanto il mondo viaggi’. Se la amo ancora ed è ancora così? Sì, certo. Amo mia moglie… e la traduzione inglese ha un significato molto specifico e personale, tra lei e me. Lei lo sa, e io lo so… e credo che sarà sempre così” ha detto Brad che quindi non ha nessuna intenzione di lasciare Giaele, che del resto nelle ultime settimane ha dimenticato l’amore libero ed è tornata sulla retta via.

Brad continua ad aspettare la sua Giaele

Nessuna crisi quindi, nessun cedimento ma per il momento il marito di Giaele, sembra non prendere in considerazione la possibilità di partecipare al programma condotto da Signorini. E nella sua intervista per la rivista Chi spiega: “Io aspetto Giaele, non vedo l’ora di rivederla. Se andrò al GF a farle una sorpresa? Mi manca, ma sono abbastanza sicuro che non parteciperò allo show. Abbiamo il resto delle nostre vite da trascorrere insieme, e quando il suo tempo come concorrente del Grande Fratello volgerà al termine, ci prenderemo del tempo per rilassarci insieme. È una rockstar e penso che vedermi non farebbe altro che buttarla fuori dal gioco”.

Il marito di Giaele nella sua intervista ha anche rivelato che aveva organizzato insieme al Grande Fratello VIP una magica sorpresa per la moglie, per il suo compleanno. Aveva previsto di far cadere nel giardino della casa migliaia di petali di rose. Poi però purtroppo, la cosa non è andata a buon fine per questioni tecniche. E ha aggiunto: “ho inviato fiori, palloncini, donato i fondi extra in beneficenza e realizzato un video speciale che riassumeva l’ultimo anno delle nostre vite. Poiché sentivo che era qualcosa di importante, le ho anche scritto una lettera, che era qualcosa che viene dal mio cuore.”