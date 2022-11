Il risveglio di Luciano Punzo: esplode contro Antonella e ne ha anche per Edoardo

Luciano Punzo risponde per le rime alle accuse di Antonella ed esplode la lite nella casa del Grande Fratello VIP 7

Luciano Punzo si è svegliato. Sono diventati virali sui social questa mattina, alcuni video che mostrano una forte discussione che si è accesa stanotte nella casa del Grande Fratello VIP 7 e che ha visto Luciano e Antonella protagonisti. Tutto è iniziato mentre Luciano era in confessionale. Antonella Fiordelisi, chiacchierando con Oriana e Antonino, ha fatto notare che secondo lei, Luciano non ha raccontato la verità sulla sua relazione con la ex. A detta della Fiordelisi, Luciano non sarebbe single ( va detto, non per difendere Antonella ma per raccontare quello che succede anche fuori dalla casa, che questa voce circola sin da quando il Punzo ha messo piede nel reality di Canale 5). A detta della Fiordelisi, il bel modello, si sarebbe lasciato scappare delle frasi, che dimostrerebbero che non è single ma che è ancora impegnato. Luciano, rientrando dal confessionale, ha ascoltato le parole di Antonella e ha risposto per le rime alla fidanzata di Edoardo.

Luciano Punzo sta mentendo ed è ancora fidanzato?

Come mai Antonella è convinta che Luciano sia fidanzato? Lo ha spiegato mentre in giardino parlava con Oriana e Antonino. “Ragazzi a lui ieri è scappata una cosa, parlava di una compagna fuori. Quindi vuol dire che sta ancora insieme a lei. A me aveva detto che l’aveva lasciata un mese fa, ma ieri ha detto un’altra cosa. Mi ha detto ‘ io e la mia compagna puliamo sempre in questo modo a casa’. E io ho detto ‘ma adesso?’. E lui mi ha risposto ‘sì certo’. Invece una settimana fa mi aveva detto di essere single da mesi. Non ha detto la verità e adesso l’abbiamo capito“ ha detto la Fiordelisi.

La reazione di Luciano alle parole di Antonella

Luciano, sentendo le parole della Fiordelisi, ha risposto per le rime, ed è nata una vera e propria sceneggiata. Il Punzo ha commentato: “Ma tu pensa a te stessa e non agli altri. Non è vero nulla, vuoi per forza le clip? Io non sto con nessuna ragazza smettila. Queste cose le fai tu. Il tuo titolo lo vuoi dare a me. Niscun reazion, accussì è! Vai a pensare alle tue storie passate. Nennè si tu vuo sta ra matin a ser inde clip a me nun m n f*tt propr. Perché a me che voi vi fate la vostra storia non interessa“.

In difesa di Antonella Fiordelisi, come sempre, si è schierato Edoardo, che ha alle sue spalle l’esperienza maturata in tanti anni di Forum…Ma Luciano non vuole sentire ragioni e ne ha anche per il Donnamaria: “Questo è l’avvocato delle cause perse, stai sempre in mezzo. Tu ric sulu strunzat ra matin a ser. Io stavo parlando con Antonella e non con te. Appena uno dice una cosa su di lei arrivi tu in mezzo a parlare. Posso parlare con lei al posto di parlare con te?”.

Lo sfogo di Luciano con Daniele dal Moro

Allontanatosi poi dal gruppo, e ritrovandosi da solo in stanza da letto con Daniele, Luciano si è sfogato. Ha spiegato al suo amico che Antonella sposta su di lui, quello che in realtà ha fatto lei con l’ex Gianluca ma non può farlo. E ha continuato: “Pensasse alla sua storia fuori. Quando quello è entrato lei è sbiancata perché non si aspettava. Il suo titolo è che aveva un fidanzato fuori che l’aspettava. Una cosa deve ringraziare suo padre che sta pensando al suo avvenire e se le ha detto qua dentro buttati con Edoardo, perché fuori ha visto e sentito qualcosa. Se il padre nun veniv, lei ogg stiv co u fidanzat e no co Eduard. Te lo dico io che andava a finire così, ci metto la mano sul fuoco. Ora ci sta Edoardo che è un cane che difende il padrone“.