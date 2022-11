Il covid spaventa i concorrenti del GF VIP 7: “Lo prenderemo tutti”

I concorrenti del Grande Fratello VIP 7 temono il peggio: ci sono ancora nuovi casi di covid

Altro giro di tamponi questa mattina, altri risultati che scoraggiano i concorrenti del Grande Fratello VIP 7. Ci stanno provando a far finta di nulla, ci stanno provando a divertirsi, a far divertire il pubblico ma è chiaro che quello che sta succedendo, complica per tutti le cose. Questa mattina, dopo il consueto giro di controlli, un altro concorrente sarebbe risultato positivo. Non è ancora stato comunicato in modo ufficiale da parte della produzione ma sono stati i concorrenti a lasciar capire quello che sta succedendo. Oggi un altro vippone sarebbe risultato positivo, si tratta di Alberto De Pisis. In attesa di un comunicato ufficiale, i concorrenti, che sono stati “rinchiusi” nella camera da letto, per permettere la sanificazione di tutti gli ambienti, per l’ennesima volta. Purtroppo non è servito a molto nei giorni passati, visto che dopo i primi 4 concorrenti positivi, è toccato poi a Wilma Goich, positiva da giovedì, e oggi ci sarebbe un altro concorrente positivo. Inoltre potrebbe essere positiva anche Sarah, neppure lei sarebbe rientrata in casa dopo i controlli.

I vipponi temono che alla fine si contageranno tutti

In camera da letto, Giaele ha fatto notare agli altri concorrenti quello che sta succedendo: “Ragazzi Alberto è andato a fare un tampone e non è più tornato, ora ci hanno chiusi in camera per sanificare la Casa. Anche lui è andato. Ma ogni giorno qui dentro perdiamo un concorrente, sembra Squid Game, ne rimarrà solo uno e chi rimane vince“. I concorrenti hanno anche fatto mente locale di quelli che sono stati i contatti più ravvicinati con Alberto. Micol ha ricordato di aver dato un bacio a stampo al concorrente: “a questo punto lo prenderemo tutti”, ha detto l’Incorvaia. Tutti i concorrenti temono di aver avuto molti contatti con Alberto, come del resto era successo anche con gli altri vipponi. Edoardo ha avanzato la sua idea: chi ha qualche sintomo, dovrebbe essere isolato. Ormai però è chiaro, sembrerebbe essere un po’ troppo tardi per questo genere di precauzioni.

A tal proposito, ci sono dei concorrenti che in questi giorni hanno avuto la febbre, o sono comunque stati male, e non sono risultati positivi al tampone; questo però non necessariamente significa che non abbiano avuto il covid, visto come stanno andando le cose.