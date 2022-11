Daniele dal Moro positivo al covid? Potrebbe ritirarsi al GF VIP 7

Ci sarebbe un altro positivo nella casa del Grande Fratello VIP 7 e sarebbe Daniele dal moro

I telespettatori che stanno seguendo la diretta del Grande Fratello VIP 7 da questa mattina non hanno dubbi: dopo il giro dei test dei tamponi, un altro concorrente sarebbe risultato positivo. Per ora i vipponi non ne hanno parlato in modo diretto ma sembra proprio che anche Daniele dal Moro sia risultato positivo al covid. Il concorrente veneto da ore è sparito dalla casa e non è dato sapere che cosa stia accadendo anche se per il momento, non ci sono comunicati ufficiali. Probabilmente, prima di rendere la notizia certa, i medici che seguono i concorrenti del GF VIP nella casa, aspettano anche l’esito dei tamponi molecolari che possono certificare meglio una possibile positività dopo un test rapido. Non sappiamo quindi cosa sta succedendo nella casa del Grande Fratello a poche ore dalla diretta di questa sera. Dopo la positività di Alberto de Pisis, questo sarebbe un altro caso con un focolaio quindi potenzialmente ancora attivo. Tra l’altro non sappiamo ancora neppure se questa sera uno dei primi 4 concorrenti che si sono ammalati, tornerà in casa. Molto strano ad esempio che Luca Onestini, che non ha mai presentato sintomi, non sia tornato in casa. Si starà applicando un nuovo protocollo che forse oggi, Signorini spiegherà in diretta.

Ma torniamo a Daniele…

Daniele dal Moro lascia il Grande Fratello VIP 7?

In attesa di sapere come sta Daniele, ricordiamo quello che era successo qualche giorno fa. Dopo la prima ondata di contagi nella casa del Grande Fratello VIP 7, Daniele aveva infatti detto che se fosse capitato anche a lui, non avrebbe accettato di fare la quarantena in albergo ma avrebbe abbandonato il reality, rientrando a casa sua. Tra il dire e il fare chiaramente, c’è di mezzo il mare…Non ci resta che attendere novità, conferme o smentite e poi la puntata del GF VIP di questa sera…