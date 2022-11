Daniele dal Moro racconta del suo ricovero in ospedale: “analisi per il cuore”

Daniele Dal Moro ha raccontato a Wilma Goich quello che è successo e del su ricovero in ospedale: ecco come sta ora

Il ritorno di Wilma Goich nella casa del Grande Fratello VIP 7 ha sicuramente riacceso il sorriso sul volto di Daniele dal Moro che sa di poter contare sulla sua amica. E infatti nelle ultime ore, proprio con lei ha parlato di quello che è successo negli ultimi giorni. Non è stato molto bene, tanto che come lui stesso ha raccontato, è stato necessario un breve ricovero in ospedale per capire come stesse. Daniele ne ha poi parlato in modo approfondito con la sua amica Wilma, raccontandole quello che è successo.

“Sono un po’ giù, un po’ così. Che ho avuto oggi? Nulla, ultimamente sono stanco devo dirti la verità. Non sono stato bene sai, mi girano le scatole guarda. Questa cosa non mi ci voleva proprio. Mi è durato tre giorni tutto in realtà. Quella cosa lì esatto” queste le parole di Daniele che ha poi raccontato come forse lo stress in casa, potrebbe aver provocato il malore.

Il racconto di Daniele dal Moro: problemi di salute per il vippone

Daniele ha provato a spiegare quello che sta succedendo: “Il primo giorno più forte, il secondo meno e il terzo quasi nulla. Sembrava fosse passato del tutto. Però è stata lunga. Non mi hanno dato nulla. Cosa penso che sia? Nervoso e stress, credo di sì, ma non ho la certezza.“

E poi: “Mi hanno visitato certamente. Mi hanno fatto le analisi per il cuore e quelle cose lì. A livello cardiaco sto bene. ” Le parole di Daniele servono anche per rassicurare tutte le persone che fuori dalla casa, si sono preoccupate per le sue condizioni di salute. Il Dal Moro ha poi spiegato: “Mi hanno fatto l’elettrocardiogramma, analisi comprese, mi hanno guardato con i macchinari e tutto. Poi c’è stato l’intervento del cardiologo. Ho fatto proprio la visita dal cardiologo completa. A livello cardiaco mi hanno detto che sto bene. Però hanno guardato tutto non posso dire altro”.