Sonia Bruganelli lascia il GF Vip per le vacanze di Natale, chi la sostituisce?

Anche quest'anno Sonia Bruganelli salta due puntate del GF Vip per andare in vacanza

Sonia Bruganelli non rinuncia alle vacanze di Natale e Capodanno, anche quest’anno salta due puntate del GF Vip. Chi la sostituirà questa volta? La scorsa edizione chiamò Laura Freddi, ex rivale, ex fidanzata di Paolo Bonolis, ma più di tutto bravissima nella sostituzione, nel suo ruolo di opinionista al Grande Fratello Vip. Difficile che Laura Freddi torni da Alfonso Signorini, adesso è impegnata in Rai, è uno degli affetti stabili di Oggi è un altro giorno. C’è però chi si è già proposto per la sostituzione ma non c’è niente di ufficiale. Le due puntate del GF Vip andranno in onda nel bel mezzo delle festività natalizie, impossibile per Sonia Bruganelli restare in Italia, a casa. Ovviamente era già tutto deciso, tutto frutto di un accordo, proprio come la scorsa edizione. Un gran privilegio per Sonia Bruganelli? Semplicemente è stata una delle sue condizioni per accettare di fare l’opinionista.

Sonia Bruganelli lascia il GF Vip per andare in vacanza

Dove andrà in vacanza questo Natale la Bruganelli? In genere sceglie post caldi ma questa volta sembra che volerà negli Stati Uniti. Questa volta sceglie ancora di più la famiglia perché i figli più grandi di Paolo Bonolis, i due ragazzi nati dal suo primo matrimonio, vivono negli States. Stefano e Martina, avuti dall’ex moglie Diane Zoeller, non riesce a vederli spesso. Inoltre, Martina l’ha reso nonno il 18 settembre del 2020 e anche Stefano è da poco diventato papà.

Paolo Bonolis non vede l’ora di abbracciarli tutti e anche le sue figlie Silvia e Alice, così come Sonia che ha uno splendido rapporto con Stefano e Martina. E’ stata lei a riunire la famiglia a trasformarla in una famiglia allargata che ha reso felici tutti.

Tornando al GF Vip c’è Eleonoire Ferruzzi che si è proposta di sostituire la Bruganelli ma immaginiamo che le diranno di no.