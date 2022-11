L’ironia di Selvaggia Lucarelli ignorata dai suoi colleghi di Ballando con le stelle. Non si fa cancellare

Stoicismo e ironia: così Selvaggia Lucarelli resiste e "lotta" per sopravvivere a Ballando con le stelle sola contro tutti

Dell’ultima puntata di Ballando con le stelle in onda sabato sera, incredibile ma vero, non ricorderemo i miracoli di Gabriel Garko, che ha ballato ancora una volta con un braccio solo; la bravura di Alessandro Egger, la dolcezza di Rosanna Banfi e del suo ballerino, le uscite pessime di Rossella Erra ( stentiamo ancora a comprendere il perchè della sua presenza in un programma del sabato sera di Rai 1). Ricorderemo, e questo per certi versi è un peccato, di Iva Zanicchi, delle sue barzellette e di come Selvaggia Lucarelli debba lottare, sola contro tutti, per dire qualcosa che non siano complimenti, frasi al miele, banalità e simili. Selvaggia Lucarelli è un po’ il Cristiano Malgioglio di Ballando con le stelle. Con le dovute differenze. La Lucarelli dice spesso quello che molti spettatori pensano. Poi è chiaro, a una fetta di pubblico sta antipatica a prescindere, tanto che si sono schierati contro di lei arrivando a giustificare Iva Zanicchi che le ha dato della tro**. Immaginate che cosa sarebbe successo se lo stesso termine fosse stato usato nei confronti di Carolyn o di Milly Carlucci, la persona in questione sarebbe stata radiata nell’immediato dalla Rai. Insomma, due pesi, due misure, tre pesi, cinque misure. Difficile a dirsi.

Ironia e stoicismo: così Selvaggia Lucarelli lotta per resistere

Vi abbiamo già detto che in questa edizione, più che nelle altre, si respira un clima teso a Ballando con le stelle e ne è anche dimostrazione una delle foto postate sui social da Carolyn Smith e subito dopo rimossa. Una foto che mostrava la giuria al completo, anzi no…Già perchè nello scatto, mancava Selvaggia Lucarelli. Nulla di particolare, anche Selvaggia posta spesso foto in compagnia del solo Maritto. Ma lo scatto di Carolyn con il bentornato a Fabio Canino e un’unica assente, sembrava avere tutt’altro significato. Ed è anche per questo che la Lucarelli, ha fatto un po’ di sana ironia sui social. Nel frattempo, la discussione è esplosa e le fazioni sono chiaramente due. C’è chi non sopporta la Lucarelli e pensa che sia la causa di ogni male nel mondo. E c’è chi invece fa notare come si arrivi quasi a fare bullismo contro Selvaggia, che ogni sabato deve lottare contro i suoi colleghi tanto che qualcuno le chiede anche chi glielo faccia fare…