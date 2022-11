Giulia Salemi regina dei social, Sonia Bruganelli demolita: “é una maschilista, gelosa delle ragazzine”

Al Grande Fratello VIP 7 si accende lo scontro tra Sonia Bruganelli e Giulia Salemi

Durante la puntata del Grande Fratello VIP 7 in diretta il 28 novembre 2022, è successo davvero di tutto. Ed è anche successo che c’è stato uno scontro infuocato tra Giulia Salemi e Sona Bruganelli. Dopo che la moglie di Paolo Bonolis, ha distrutto Oriana, prendendola in giro, facendo della becera ironia contro di lei, Giulia Salemi, ha chiesto davanti a tutti rispetto per una ragazza che era comunque in lacrime e molto turbata dalla situazione. Sonia quindi ha sbroccato, dicendo che Giulia stava parlando solo perchè sui social, erano tutti dalla parte di Oriana…”No, no, no, ragazzi no! Però Giulia, con l’iPaddino in mano a dire quello che vedi che la gente voglia sentirsi dire no!” ha detto Sonia Bruganelli riferendosi al fatto che Giulia, avesse preso le difese della concorrente venezuelana dopo i suoi attacchi. Purtroppo è arrivato poi un tassativo e non c’è stato modo di continuare nel faccia a faccia che di certo sarebbe stato interessante. Giulia ha però avuto modo di dire che stava parlando di Oriana in quei termini, perchè si sentiva di farlo, e non perchè sui social, qualcuno stesse dicendo che aveva ragione la ragazza su Antonino.

Ma dopo lo scontro infuocato con la Bruganelli, il pubblico non ha avuto nessun dubbio e si è schierato totalmente dalla parte di Giulia Salemi. Molti spettatori hanno fatto notare che la Bruganelli faccia dei discorsi al limite del maschilismo ( come quello su Oriana che si è infilata nel letto di un uomo insistendo e quindi poi non si può lamentare se lui l’ha trattata male). Non solo. A detta di molti, la Bruganelli, “odirebbe” le ragazze più giovani, le soffrirebbe.

Sonia Bruganelli fa incetta di critiche sui social

Tra i commenti del pubblico: “Tutto si può dire di Giulia Salemi tranne che punti tutto sul suo fisico, perché è l’unica sin ad ora ad aver intrapreso con maestria la carriera televisiva quindi un motivo ci sarà. Leggermente fuori luogo la frase della Bruganelli, lei sempre solidale con le donne“. E ancora: “Giulia Salemi avrà anche un ruolo più marginale rispetto al suo, non avrà la poltrona alla destra di Alfonso come te, ma almeno fa il suo lavoro MEGLIO di chiunque in quello studio + PUNTO BONUS: non ha idee maschiliste.” Concludiamo con questo: “Sonia Bruganelli. Si, sei maschilista e soffri le donne. Capisco che per far parlare di te devi per forza contrapporti a un’altra donna… ma anche meno dai. L’intelligenza della quale tanto ti vanti sembra averti abbandonato.“