Wilma Goich rivela di aver avuto ragazzi molto più giovani: “20-30 anni di meno, li ho lasciati”

Confessioni bollenti di Wilma Goich che spiega di aver avuto delle relazioni con ragazzi molto più giovani di lei

Tra i protagonisti indiscussi di questa edizione. Può piacere o non piacere, ma Wilma Goich, un po’ come era accaduto a Katia Ricciarelli, è una delle protagoniste in quota over del Grande Fratello VIP 7. Succede nella casa quello che succede un po’ anche nel mondo di Uomini e Donne. Gli over regalano trash, sano o meno sano, che non è ancora nelle corde dei giovanissimi che, soprattutto nei programmi italiani, sono leggermente frenati…La Goich in questi ultimi giorni ha molto parlato del suo rapporto con Daniele, dei sentimenti che sembra provare per lui. Le altre concorrenti le hanno fatto notare la differenza di età, in particolare Patrizia Rossetti. Ma per la Goich, come sottolineava anche Nikita, alla quale Wilma aveva fatto delle confessioni, potrebbe non avere problemi legati all’età. Infatti pare che in passato la Goich abbia avuto uomini anche più giovani.

Le rivelazioni bollenti di Wilma Goich

“Si sono stata con ragazzi di 20 e 30 anni meno e ci sono stata molto tempo tra lascia e prendi. Sono sempre stati lasciati da me. Dicevo loro ‘ma che cavolo vi racconto’. Uno di loro mi diceva ‘ma io sono, io, io sono innamorato di te e ti amo’. In quattro anni l’ho lasciato venti volte. Lui stava sotto al portone ad aspettarmi. Io imperterrita a dirgli di no, che non volevo più quella storia, gli dicevo ‘non voglio più stare con te basta’” ha raccontato la Goich alle sue amiche nella casa del Grande Fratello VIP.

E ancora: “Uno di loro era proprio innamorato e io gli spiegai come mai non potevamo più stare insieme. Con calma gli dissi ‘ma che ti racconto che quando tu sei nato io ero già una donna sposata’. Per questo poi è finita. Perché a un certo punto cosa dovevano dirmi? Quindi è finita e va benissimo”.