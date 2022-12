Cecilia Rodriguez prende in giro Antonino Spinalbese e svela cosa pensa di lui

Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser svelano un po' di cose su Antonino Spinalbese

Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser avevano già commentato ma con poche parole il comportamento di Antonino Spinalbese al GF Vip. L’ex compagno di Belen Rodriguez, il papà della piccola Luna, si sta dando molto da fare nella casa del Grande Fratello Vip. Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser non hanno dubbi, hanno avuto modo di conoscerlo bene e possono giudicarlo mentre tiene banco. L’attacco arriva da una diretta Instagram per Casa Chi, la coppia non si è fatta pregare e sull’ex cognato ha detto che è un grandissimo stratega, che è molto difficile entrare in un personaggio e portarlo avanti e lui lo sta facendo. Quindi, Antonino al GF Vip è falso? Chechu e Ignazio Moser vanno oltre.

Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser contro Antonino al GF Vip

“Quello che dice Chechu è abbastanza indiscutibile. Ormai lui è un professionista dei reality, ogni volta che entra sistema quello che ha sbagliato prima. Punta tutto sulla coppia, ha visto che funziona quello” Moser è del tutto d’accordo con la sua futura moglie.

Cecilia continua e Ignazio aggiunge il resto: “Lui ha detto che non vuole fidanzarsi con nessuna, l’amore della sua vita è sua figlia e non si vuole perdere in altre storie ma ha anche detto che sotto le coperte è più difficile tirarsi indietro. Mi è sembrato di aver capito o sbaglio? Al buon Antonino auguro il meglio. Devo dire che si sta dando molto da fare perché siamo alla terza simil storia, penso che sia quasi un record al GF Vip…!”. Gli ex cognati hanno ragione e il pubblico del reality show lo sa bene.

Alla più giovane delle Rodriguez non è andato giù che Antonino abbia parlato di sua sorella, anche se per lui era un complimento a Belen: “Il 10 a Belen? Beh, è stato molto obiettivo, direi. Belen è un 10, anche un 15. Questo non vuol dire essere innamorati. Poi era la più bella del mondo e ha ragione, ha risposto bene. Diciamo che le Rodriguez lasciano un segno indelebile”.

Commenti che fanno comprendere che Antonino non sia adorato dalla famiglia di Belen ma di certo lui non fa molto per farsi amare, almeno da ciò che si vede al GF Vip.