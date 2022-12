Clamoroso al GF VIP: Oriana rivela a Sarah di avere un ritardo

Ultime news dalla casa del Grande Fratello VIP 7: Oriana ha un ritardo, la clamorosa rivelazione nella notte...

Come potrete immaginare, da ore sui social non si parla d’altro. Oriana Marzoli ieri si è di nuovo avvicinata ad Antonino Spinalbese, nonostante tra i due ci siano stati dei confronti non troppo edificanti. Antonino ha chiarito la sua posizione e anche Oriana sembrava aver fatto la sua scelta. Ma ieri i due si sono riavvicinati, perchè in ogni caso l’attrazione fisica esiste e non si può nascondere. Ma non è questa la notizia interessante che arriva dalla casa del Grande Fratello VIP 7. Le ultime news che sono clamorose, riguardano quello che è successo tra Oriana e Antonino sotto le coperte qualche giorno fa e la rivelazione che ieri sera la venezuelana ha fatto a Sarah Altobello. Oriana infatti ha raccontato alla sua amica vippona che c’è qualcosa che la fa preoccupare. Di che cosa si tratta?

Oriana potrebbe avere un ritardo

Secondo gli spettatori più attenti, Oriana avrebbe rivelato a Sarah, ieri sera, di avere un ritardo. Ora sia chiaro, nessuno crede nei miracoli ma visto che siamo vicini al Natale e vista la profezia di Sonia Bruganelli che questa estate aveva detto di sognare di avere una donna incinta al GF VIP e seguirne la gravidanza, bhè questa confessione di Oriana cade a pennello. Chiaramente ci sarà dell’altro: lo stress, la reclusione, tutti fattori che possono provocare un ritardo per una donna. Staremo a vedere.

Oriana e il massaggio notturno ad Antonino

Per seppellire l’ascia di guerra, in ogni caso, Oriana ha deciso di passare del tempo con Spinalbese e lo ha fatto in camera da letto. La Marzoli si è dedicata per tutta la serata ad Antonino, facendogli un lungo massaggio. I due poi hanno anche chiacchierato sotto le coperte, che cosa si saranno detti? Nelle ultime ore Oriana parlando di Antonino aveva dichiarato che a suo dire, il parrucchiere è ancora innamorato di Belen. Vedremo come si evolverà questa situazione nei prossimi giorni. Vi ricordiamo che la prossima puntata del GF VIP ci aspetta lunedì sera su Canale 5.