Gabriel Garko balla per il suo papà morto da solo: “Scusaci”

Che emozione il ballo di Gabriel Garko dedicato al suo papà: una storia che commuove a Ballando con le stelle

Toccante la puntata di Ballando con le stelle in onda il 2 dicembre 2022. I concorrenti infatti sono stati chiamati a raccontare una emozione forte della loro vita e a ballare facendo arrivare al pubblico, tutto il sentimento. Gabriel Garko ha scelto di dedicare il suo momento sulla pista di Ballando, a papà Claudio. Purtroppo il suo papà non c’è più. Si è spento nell’aprile del 2021, era stato lo stesso Gabriel, pubblicando una foto sui social, a raccontare dell’ultimo viaggio del suo papà. Prima di parlare di quel momento doloroso, Gabriel ha ricordato come suo padre non gli abbia mai impedito di sognare in grande. Era il primo a credere nel suo percorso, era il primo a credere che sarebbe diventato un grande attore. Forse si sono detti poco durante il loro cammino insieme ma si sono dimostrati tanto. C’è però un dolore nel cuore di Gabriel, che è il dolore di tante persone che hanno perso i loro cari, nei due anni drammatici caratterizzati dalla pandemia. Molti non hanno potuto incontrare per un ultimo saluto le persone care. Sono stante tantissime le famiglie dilaniate da questo dolore. E grande è stata di certo anche la solitudine di chi si è spento, in un letto di ospedale, senza poter dire addio alle persone che amavano. Per questo Gabriel ha danzato per il suo papà, a lui ha dedicato una dolce ed elegante coreografia. Un po’ per scusarsi, un po’ per ricordare quanto lo ha amato e quanto lo ama.

Il messaggio di Gabriel Garko per il suo papà

Con una serie di cartelli mostrati alla fine della coreografia, Gabriel Garko ha salutato il suo papà e anche tutte le persone che sono morte da sole, come è successo a lui. E poi il messaggio: “Scusa papà se quel giorno non eravamo lì con te… Dedico questo momento a tutti coloro che si sono spenti nella profonda solitudine”.

Una serata pienissima di emozioni, altrettanto toccante infatti era stato anche il ballo di Rosanna Banfi, che ha dedicato il suo momento a mamma Lucia.