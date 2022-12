Rosanna Banfi in lacrime per mamma Lucia: “Non riesco più ad andare da lei”

Rosanna Banfi in lacrime parla della malattia della sua mamma, una mamma un po' "scordarella"

Nella puntata di Ballando con le stelle 2022 in onda il 2 dicembre, i concorrenti si sono cimentati con una coreografia dedicata a un pezzetto della loro vita. Rosanna Banfi ha deciso di raccontare una parte del suo rapporto con mamma Lucia. Una donna tanto piccola quanto forte. Ricorda di quando lei era molto piccola e papà Lino Banfi lavorava fuori, lontano da casa. Mamma Lucia e Rosanna erano sempre insieme, pochi soldi ma tanto amore e mai una assenza davanti al cortile della scuola, dove andava tutti i giorni a prenderla. A mamma Lucia, una donna che ha saputo tenere unita una famiglia, per tutti questi anni, è andata quindi la dedica di Rosanna Banfi che non ha potuto fare a meno di commuoversi. Purtroppo da qualche anno la sua mamma non sta bene e dimentica tutte le cose. “E’ la mia mamma scordarella” ha detto Rosanna che proprio per questo motivo, non riesce più ad avere lo stesso rapporto con la donna. Soffre ogni volta in cui la vede, e forse sta sbagliando, decidendo di non passare tanto tempo con lei.

Le lacrime di Rosanna Banfi per la sua mamma a Ballando

Prima della sua esibizione, nella clip, la Banfi ha ricordato: “Mamma è diventata scordarella, dimentica le cose. Ha questa cosa che non voglio nominare. Di questa mia partecipazione a Ballando è felicissima, poi quando vado a casa sua e le dico qualcosa fa la vaga. ” E poi: “Questa cosa mi mette una tristezza profonda, sono talmente dispiaciuta che ultimamente vado di meno a trovarla. Non riesco a dirle tutte le cose che vorrei, tanti momenti brutti e belli della vita. Mamma è piccoletta ma tanto bella. “

Poi una esibizione ricca di emozioni, di bravura, di garbo ed eleganza che ha fatto conquistare ottimi voti a Rosanna. In lacrime non ha voluto commentare i commenti più che positivi di tutti i giurati.