Iva Zanicchi salvata per l’ennesima volta a Ballando: il pubblico però la vuole fuori e la condanna

Per l'ennesima volta Iva Zanicchi è salva e arriva in finale a Ballando con le stelle 2022. Eppure il pubblico la voleva fuori...

Ci voleva il televoto, l’ennesimo, per dimostrare che il pubblico di rai 1 non sta apprezzando in nessun modo il percorso di Iva Zanicchi a Ballando con le stelle. E diffidate da quegli applausi che sentite nello studio di Rai 1, visto che spesso sono indotti. Il 14 % di voti che ieri sera Iva Zanicchi ha incassato, è la dimostrazione di come, nella finale di Ballando con le stelle, un posto per lei non doveva esserci. Per un semplice motivo: è molto indietro rispetto agli altri concorrenti. E no, non è una questione di età, abbiamo visto su quel palco, gente di una certa età ( tra gli ultimi concorrenti Valeria Fabrizi ad esempio) non solo danzare in modo meraviglioso ma conquistare anche il pubblico dei giovani, con il talento e non con barzellette sessiste da quattro soldi che fanno ridere ben poche persone. Un disastro quello che è successo nella puntata di Ballando di ieri. E che Milly Carlucci, dopo l’uscita di Montesano, abbia deciso di vendicarsi in qualche modo della Lucarelli puntando su Iva Zanicchi, è parecchio chiaro. Altrimenti non dai alla cantante 40 minuti di spazio in puntata, contro i 7-10 risicati degli altri concorrenti che non hanno neppure il tempo di dire qualcosa dopo la votazione.

Iva Zanicchi salva per l’ennesima volta ma il pubblico la vuole fuori

Iva Zanicchi però è convinta di aver fatto quello che poteva e neppure ieri, di fronte all’ennesimo discorso di Selvaggia Lucarelli che le ha fatto notare come forse fosse inopportuno, in una puntata dedicata alle emozioni, uscirsene con una barzelletta volgare, la cantante ha capito. Del resto di fronte a Milly Carlucci che le ha fatto raccontare, chiedendolo a gran voce, un episodio del suo passato ( imbarazzante) ben si capisce che Iva, sa di avere le spalle coperte e di poter fare il buono e il cattivo tempo.

“Non mi devo scusare con nessuno, io sono quella che sono, punto! Se devo uscire sono felice, questa è la puntata della nonna! Ma se mi eliminate vi pentirete perché senza di me non sarà più la stessa cosa! ( scherzo)“ ha detto la Zanicchi che infatti alla fine non è uscita, salvata dalla Di Vaira. Sipario.