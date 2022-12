Maurizio Costanzo paragona Ballando al GF VIP e difende Selvaggia. La reazione della Lucarelli

E' durissimo l'attacco di Maurizio Costanzo a Ballando con le stelle ma nelle sue parole c'è la difesa per Selvaggia Lucarelli

Non è stato il primo a far notare la deriva di questa edizione di Ballando con le stelle. Purtroppo lo abbiamo visto tutti che mai come quest’anno, il ballo, è stato messo in secondo piano. Si può fare spettacolo senza diventare trash, senza essere di contenitori di spazzatura? Assolutamente si, era quello che succedeva nelle passate stagioni di Ballando con le stelle. Quando ci si emozionava, c’era leggerezza, si parlava del talento dei vip che si sono messi in gioco. Si davano consigli, si sorrideva, si ascoltavano le loro difficoltà, le loro storie. L‘ultima edizione di Ballando con le stelle è stata invece monopolizzata non solo dalle polemiche, ma anche dalla tensione, da un clima bruttissimo e dalla volgarità mista alle vendette personali. Tra ripicche e faide, ricorderemo questa edizione di Ballando con le stelle come la meno godibile.

Anche Maurizio Costanzo non ha speso delle belle parole verso il programma di Milly Carlucci facendo proprio notare la deriva presa dall’ultima edizione di Ballando con le stelle. Ieri ha rilasciato delle dichiarazioni molto forti, schierandosi tra l’altro, senza nessun dubbio, dalla parte di Selvaggia Lucarelli.

Le parole di Maurizio Costanzo su Ballando con le stelle

Costanzo ha dichiarato: “L’ultima edizione di Ballando con le Stelle è al pari di un Grande Fratello soprattutto per lo spettacolo indecoroso che si sta consegnando al pubblico.” Senza troppi giri di parole, il giornalista, ha lanciato un feroce attacco contro il programma di Rai 1. E ha poi aggiunto: ” Un tutti contro Selvaggia Lucarelli solo perché è l’unica che cerca di tenere la barra dritta. Se c’è da andare contro di lei parte la Furia Francese, ma quando c’è da prendere le sue parti c’è la Ritirata Spagnola”. Ed è proprio quello che molte volte abbiamo fatto notare: una diplomazia, soprattutto da parte della conduttrice che tace fin troppo spesso. Perchè se c’è da difendere qualcuno che non sia Selvaggia, si schiera subito, ma quando si parla della Lucarelli, le cose cambiano.

Anche Selvaggia sembra essere d’accordo con Costanzo, tanto da aver condiviso sul suo profilo instagram, le parole del giornalista. Mancano solo due puntate alla fine di Ballando con le stelle e probabilmente la Lucarelli, darà il suo addio.