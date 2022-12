Marco Bellavia contro il rientro di Ginevra nella casa. Sui social parla, in studio no

Marco Bellavia si dice assolutamente contrario al ritorno di Ginevra nella casa. Ma perchè non ha parlato direttamente con Signorini?

La decisione di Alfonso Signorini di far rientrare Ginevra Lamborghini nella casa del Grande Fratello VIp 7 sta provocando diverse reazioni. Una vera e propria polemica sui social dove il pubblico si divide tra i fan sfegatati della cantante, che non vedono l’ora di ritrovarla in tv, e chi invece condanna senza nessuno sconto la decisione del conduttore del GF VIP. E non perchè chi sbaglia non meriti una seconda possibilità, ma perchè l’errore di Ginevra, può essere perdonato, ma non dimenticato. E premiarla anche con un rientro nella casa del Grande Fratello VIP ( visibilità e paga) forse non è la cosa migliore che si potesse fare dopo il caso Marco Bellavia. Ed è stato lo stesso conduttore di Bim Bum Bam a dire la sua sui social, facendo notare che questa decisione, non è quello che si aspettava, anzi. Ci chiediamo però come mai Marco Bellavia, che era nello stesso studio, non abbia alzato la sua manina per dire “no, io non ci sto”. Ha taciuto, seguendo le dinamiche di uno show televisivo, e si è lamentato solo dopo sui social. Peccato.

Marco Bellavia contro il rientro di Ginevra al GF VIP

“Ginevra dopo la squalifica rientra nella casa venendo premiata? Mancanza di rispetto nei confronti di tanti. Cosa ne pensate? Io sono assolutamente contrario e deluso” ha scritto su Twitter. Lo ha scritto ore dopo la decisione di Signorini, mentre avrebbe potuto prendere la parola direttamente lunedì sera e invece…Poi ha ribadito la sua posizione: “Io allibito e incredulo, vediamo il da farsi. No words, ogni cosa a suo tempo” ha poi aggiunto su Instagram. C’è sempre la puntata di sabato sera del Grande Fratello VIP e forse chissà, Marco chiederà di poter intervenire per dire la sua e per spiegare per quale motivo Ginevra non dovrebbe rientrare in quella casa. Ma si sa, quando al GF VIP decidono qualcosa, difficilmente si torna indietro…