L’enorme guadagno di Sonia Bruganelli ad ogni puntata del GF Vip

Ecco quanto guadagnerebbe Sonia Bruganelli ad ogni puntata del GF Vip ma lei risponde subito

Quanto guadagna Sonia Bruganelli ad ogni puntata del GF Vip? Ad ogni edizione la domanda è sempre la stessa e prima del Natale arriva puntuale. Il cachet di Sonia Bruganelli è enorme, così raccontano alcune pagine social a cui l’opinionista risponde senza perdere tempo. Sonia non dice se il compenso svelato sui social sia più o meno basso ma sottolinea che chi parla non sa cosa dice. Ben 12.000 euro a puntata ma in realtà la Bruganelli potrebbe anche ricevere di più. Un cachet di 12mila euro ogni volta che il Grande Fratello Vip va in onda in prima serata ma la moglie di Paolo Bonolis parla di fake news, ancora una volta di falsità sul suo conto.

Sonia Bruganelli quanto guadagna al GF Vip?

“Fake news. Su Instagram dicono cose senza sapere di cosa parlano” è la sua risposta. E’ un pettegolezzo, lo commenta subito perché in fastidita da tante chiacchiere. Dice che non è vero ma ovviamente non aggiunge altro, lascia il dubbio che il suo guadagno sia maggiore o inferiore.

“fake news! Sono sempre più affascinata dalle pagine Instagram che scrivono quello che gli passa in mente senza avere nessuna idea delle cose di cui parlano” commenta pungente.

Tra i commenti degli utenti: “Senza offesa per nessuno. Lavoro in un negozio e vendo piante. Prendo 1400 euro al mese, tredicesima,quattordicesima e ferie comprese. 12.000 euro a presenza non mi sembrano una miseria come dite. Io faccio pure il mortale all’indietro dal divano con ingoio di forchettata di carbonara per quella cifra…”, “E quanti ce ne sono che hanno preso anche di più e non sanno dare un parere sensato. Lei è intelligente, si espone, dice sempre le cose in faccia ed è una bellissima donna… Dov’è il problema? Forse il marito l’ha scelta proprio perché è una testa pensante?”.