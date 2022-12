Patrizia Rossetti dalla parte di Mimma, Attilio e Sarah così non va: “Non è stato bello”

Patrizia Rossetti prende una posizione netta su Attilio e Sarah e si schiera dalla parte di Mimma

Quello che è successo nella puntata di sabato sera del Grande Fratello VIP 7, non ha lasciato indifferenti tutti i concorrenti del reality di Canale 5. Parliamo di quello che è accaduto ad Attilio Romita, al centro di una accesa discussione che lo ha visto protagonista, forse anche suo malgrado. Non avrebbe di certo voluto vedere quelle immagini, le immagini che lo mostravano molto vicino a Sarah Altobello. Tra l’altro in più occasioni ha parlato di montaggio, di video messi insieme con qualcosa di troppo e qualcosa che non si vedeva, mentre Signorini invece continuava a ribadire che la sua compagna Mimma, si fosse indignata ben prima, solo seguendo il day time in diretta. Nelle ultime ore, nella casa del Grande Fratello VIP 7, anche Patrizia Rossetti ha voluto dire la sua, prendendo una posizione decisa su quanto accaduto.

Le parole di Patrizia Rossetti: dalla parte di Mimma

La Rossetti parlando con gli altri concorrenti ha dichiarato: “Bisogna cercare di mettersi nei panni di chi vede tutto da fuori. Se io sono fuori e sono la sua donna mi inca**o come una belva e di brutto. Capisco che non è successo nulla, ma da fuori avrei fatto come Mimma si di sicuro.” E ancora: “Non c’è bisogno di appiccicarsi ad una sola persona. Qui qualcuno si è appiccicato. Io ad esempio sto tanto con Wilma, ma poi parlo con Luca, con Daniele, con Antonino.” La Rossetti in puntata, aveva cercato di rassicurare Mimma sulle buone intenzioni dell’ex giornalista dei Tg1 ma nella casa, ha voluto anche chiarire meglio il suo pensiero e ha detto: “Le immagini Attilio parlavano chiaro! Non hanno ridisegnato tutto in studio. Anche in cucina con Sarah c’è stata una scena e un abbraccio stretto che non è stato bello. Io subito ti ho detto che non andava bene. “

La Rossetti ha concluso: “Poi io ti dico che non è successo nulla di irreparabile, ma comunque non diciamo che hanno interpretato male tutti. Non c’è molto da interpretare. Poi ti ripeto che non siete andati sul piano fisico e secondo me alla fine Mimma capirà. Io so cosa vuol dire trovare qualcuno sul fatto e per davvero”.