Attilio Romita piange e si dispera dopo la lettera di Mimmuzza eppure non pensa di lasciare il GF VIP

Le parole di Mimma hanno mandato in crisi Romita che però non ha messo in discussione la sua permanenza nella casa del Grande Fratello VIP

La donna della tua vita ti sta mandando una lettera di quel genere, un messaggio di quel genere e tu piangi e ti disperi ma non prendi neppure in considerazione la possibilità di lasciare il gioco per correre da lei e chiarire tutto? C’è qualcosa che non va. Nel corso della puntata del Grande Fratello VIp 7 del 12 dicembre, Attilio Romita ha ricevuto una lettera molto dura da parte della sua compagna, Mimma Fusco. Parole che lo hanno fatto riflettere e che lo hanno messo in crisi. Ha pianto Attilio, consolato dai suoi compagni, dicendo di aver messo insieme in una settimana, diverse figuracce e di aver detto una serie di cose stupide di cui si pente. Mai era scivolato, a suo dire, in quasi tre mesi, come è successo nell’ultima settimana. Piangeva Attilio per paura di aver rovinato tutto ma nessuno lo ha sentito dire “forse sarebbe meglio se uscissi per aver modo di parlare con Mimmuzza” ecco…

La lettera di Mimma per Attilio Romita

Ieri sera, Alfonso Signorini ha mostrato in diretta la lettera che Mimma ha scritto per Attilio, una missiva che lei stessa ha letto, con la sua voce. Le parole della compagna di Attilio Romita:

Mai avrei immaginato di doverti scrivere una nuova lettera a poca distanza dalla precedente e con un altro tenore. Sono profondamente delusa e rammaricata delle tue parole, dall’intimità con un’altra in così poco tempo e con così tanta felicità. Ti sono bastate due moine nel farti capitolare e addirittura lasciarti condizionare nella tua integrità. Un uomo celebre per la sua eleganza ridicolizzato da un abbigliamento poco probabile. Ho cercato di ridimensionare l’aspetto ludico e goliardico ma non quello accaduto con Sarah. L’hai dichiarato tu che non sei stato mai fedele. E poi quando tornerai cosa mi dovrei sentire dire? Per le tue scuse pubbliche? Questo adesso mi preoccupa il dopo. Tu hai svenduto tutto così. Un uomo innamorato non avrebbe mai permesso tutto questo. Un saluto, Mimma

Nella casa la durissima reazione di Edoardo Donnamaria