Riccardo Fogli squalificato dal GF VIP? Record in negativo per il cantante

Stando alle news circolate in rete, Riccardo Fogli sarebbe stato squalificato dopo neppure 24 ore dal Grande Fratello VIP 7

Potrebbe essere un vero e proprio record quello stabilito da Riccardo Fogli. Secondo quanto anticipato da Davidemaggio.it infatti, il concorrente sarebbe stato squalificato. Può quindi partire davvero per i Caraibi e riconfermare la sua tournee in Sud America, alla quale aveva dovuto rinunciare…Si scherza ovviamente, ma la cosa è parecchio clamorosa anche perchè, la squalifica potrebbe persino costare al cantante, il posto nello studio di Canale 5. Per chi non lo sapesse, da questa mattina, circola sui social un video che mostra Riccardo Fogli, mentre chiacchiera con altri vipponi. Ride e scherza ma mentre parla con i concorrenti del Grande Fratello VIP 7, si lascia scappare una bestemmia. Una bestemmia che non è passata inosservata al pubblico che ha registrato il momento. La regia infatti, in quel momento, era proprio “sintonizzata” sul cantante, che sorridendo, si è lasciato andare a quello che per lui potrebbe essere un intercalare. Lo sanno bene molti altri concorrenti però, che quel modo di parlare, può costare una squalifica. E sarebbe successo a Riccardo Fogli. Va detto, che al momento, da parte della produzione del Grande Fratello VIP 7, non è arrivata nessuna conferma ufficiale. La notizia della squalifica di Riccardo Fogli è stata invece data da Davide Maggio.

Riccardo Fogli è stato squalificato dal Grande Fratello VIP?

Da questa mattina, si parla sui social, della presunta bestemmia di Riccardo Fogli. Come detto però, non ci sono conferme ufficiali o smentite.

Si legge su Davidemaggio.it : “La produzione ha dunque saggiamente deciso di emettere un provvedimento disciplinare istantaneo senza aspettare la puntata settimanale in prime time, prevista sabato sera.“

I colleghi di Davidemaggio.it ci ricordano che il record al momento, in termini di bestemmie, spetta al Cugino di Campagna. E’ vero che per Silvano c’è voluto più tempo per la decisione, ma la sua bestemmia da record, è arrivata appena ha messo piede in Honduras sulle spiagge dell’Isola dei famosi.

AGGIORNAMENTO-ALLE 18 IL POST UFFICIALE DEL GF VIP