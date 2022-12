Per Riccardo Fogli bestemmia al GF VIP 7? Il video virale poche ore dopo il suo ingresso

E' diventato virale questa mattina un video che mostrerebbe Riccardo Fogli e una bestemmia mentre parlava con gli altri vipponi al GF VIP

Non sono passate neppure 24 ore dall’ingresso nella casa del Grande Fratello VIP 7 di Riccardo Fogli e già sui social, si ipotizza una sua possibile esclusione. A dirla tutta, le ore di permanenza nella casa del cantante non sono neppure 10 ( e se contiamo quelle che ha passato a dormire, sono ancora meno). Negli ultimi minuti però sui social, è diventato virale un innocuo video durante il quale Riccardo Fogli parla delle sue abitudini a colazione con gli altri concorrenti. E mentre racconta, forse si lascia scappare una frase di troppo. Per molti spettatori che stavano seguendo il Grande Fratello VIP 7 in diretta, quella di Riccardo Fogli è stata una vera e propria bestemmia, non sembrerebbero esserci dubbi. Come sempre succede in questi casi, bisognerà attendere le verifiche dopo le segnalazioni, visto che l’audio che arriva a casa, non è sempre dei migliori. E’ l’ennesimo video, tra l’altro, in questa settima edizione del Grande Fratello VIP 7, in cui si mostra quella che dovrebbe essere una bestemmia ma come sappiamo, spesso tutto finisce in un niente di fatto, dopo le opportune verifiche. Il pubblico però sui social, prende nota di tutto e ci si aspetta quindi un chiarimento anche su questo video, che mostrerebbe, a detta di molti, una vera e propria bestemmia da parte del cantante toscano, a pochissime ore dal suo ingresso nel reality di Canale 5.

Riccardo Fogli ha bestemmiato? Le ultime news e il video

Vi mostriamo il video incriminato in modo che possiate farvi una idea di quello che è successo pochi minuti fa nella casa del Grande Fratello VIP con la presunta bestemmia di Riccardo Fogli.

Buongiorno dalla bestemmia di Riccardo fogli. È durato letteralmente dalla sera alla mattina⚰️ #incorvassi #gfvip pic.twitter.com/CcGlWP6OaQ December 13, 2022

Ci sarà o non ci sarà secondo voi, un provvedimento contro Riccardo Fogli oppure la sua è stata solo una esclamazione, un intercalare che non si può considerare oltraggioso, blasfemo e offensivo?