Ginevra ed Elettra Lamborghini si sono riavvicinate: il racconto al GF VIP

Finalmente Elettra Lamborghini ha perdonato Ginevra. Sua sorella lo racconta nella casa del Grande Fratello VIP

Teoricamente Ginevra Lamborghini non potrebbe dire molto di quello che succede fuori dalla casa, ma raccontando di qualcosa che riguarda la sua vita privata, forse non sta infrangendo il regolamento. Nelle ultime ore, la vippona ospite del GF VIP, ha raccontato ad Antonino e anche a Nikita, che dopo l’eliminazione dal reality, c’è stato modo per lei di sentire sua sorella. Elettra Lamborghini avrebbe risposto ad alcuni messaggi di Ginevra e la situazione tra le due sorelle, sarebbe quindi migliorata. Non si può dire che abbiano fatto pace, ma qualcosa si è mosso. La Lamborghini parlando con Antonini ha spiegato che si sarebbe aperta una piccola porticina: “Piano, piano a piccolissimi passi sistemeremo, ma io sono molto contenta. Io e la mia sorellina abbiamo avuto l’occasione di riavvicinarci . Diciamo che tutto va a passettini. ” Elettra era stata molto chiara: quello che bisognava risolvere, si sarebbe risolto lontano dalle telecamere e a quanto pare, è accaduto e sta accadendo. Ginevra ha spiegato che per lei è stato bellissimo: ricostruire questo legame è certamente più importante che vincere il reality.

Elettra e Ginevra Lamborghini: prove tecniche per fare pace

La Lamborghini ha raccontato: “Appena sono uscita è arrivato il piccolo riavvicinamento e questa cosa mi ha riempito di gioia. Anche se lentamente, ma io sono felice della direzione che stanno prendendo le cose e non potrei chiedere di più. Anche perché noi non abbiamo mai davvero litigato. Però tra noi ci sono state molte incomprensioni“. Ginevra ha poi detto a Nikita di non voler essere invadente ma di aver fatto capire a sua sorella che vuole ricominciare e voltare pagina. “Quando posso e me la sento le mando sempre il messaggino per dirle che la sto pensando e per chiederle come sta. Ci sono volte che mi risponde e volte che non lo fa. Però il fatto che non mi risponda io l’accetto tranquillamente. Io ho detto che per me ho vinto il Grande Fratello” ha rivelato Ginevra. Tutto è bene quel che finisce bene.