Nessun video compromettente: Elettra e Ginevra Lamborghini hanno litigato per un altro motivo

La rivista Chi prova a svelare i motivi per i quali le due sorelle Lamborghini hanno litigato: ecco che cosa è successo

Nelle ultime ore nella casa del Grande Fratello VIP 7, Giaele ha sganciato quella che a suo dire, sarebbe una bomba. Prima di entrare nella casa più spiata di Italia, la ragazza avrebbe sentito delle amiche, che conoscono le sorelle Lamborghini e che conoscerebbero anche i motivi reali che hanno portato Ginevra ed Elettra a non parlarsi più. Giaele ne ha quindi parlato nella casa, con gli altri vipponi spiegando che alla base del litigio, e quindi del mancato rapporto, ci sarebbe un video. E’ stata Ginevra poi a raccontare parte di questa storia alla sua amica Nikita, spiegando che Giaele sembra essere convinta di conoscere la verità. Eppure non conosce nè Elettra nè lei ma pensa di sapere tutto. Giaele nella casa del Grande Fratello VIP 7 ha parlato di un video che Ginevra avrebbe, un video che potrebbe mettere in difficoltà Elettra. La vippona avrebbe minacciato sua sorella Elettra di usare il video per “sputtanarl*” e questo avrebbe causato l’allontanamento. Una tesi che però sembra essere smentita dalla rivista Chi che oggi, pubblica un articolo dedicato alle due sorelle e cerca di fare luce su questa situazione, sposando la tesi di Giovanni Ciacci, secondo cui le due sorelle avrebbero litigato per problemi legati alla carriera musicale di Ginevra.

Perchè Elettra e Ginevra Lamborghini hanno litigato? La ricostruzione della rivista Chi

Sul numero della rivista Chi in edicola questa settimana si legge: “Ma perché tanto astio tra sorelle? O meglio tra Elettra verso Ginevra? La motivazione è questa: a un certo punto Ginevra decide di cambiare vita e di voler tentare di seguire la carriera di cantante proprio come Elettra. “

E poi: “Così si dà da fare, le chiede aiuto, ma trova sempre un muro, fino a quando non decide di fare da sola. Elettra non la prende bene: la vive come una mancanza di rispetto, si sente “tradita” e pensa che la sorella non abbia tenuto conto della sua volontà. “

Ma perchè Elettra ha reagito in questo modo? Sulla rivista di Signorini si legge: “Il “no” di Elettra è dettato da mille motivi, compreso il suo senso di responsabilità. Ci confida, infatti, che è difficile farsi largo nel mondo della musica e in quello della televisione, bisogna avere le spalle larghe. Insomma, a suo dire vorrebbe cercare di tutelare la sorella, ma a Ginevra poco importa e così va avanti per la sua strada, disintegrando in questo modo il rapporto con Elettra.” A quanto pare, come dimostra anche la storia postata ieri da Elettra sui social, al momento, non c’è nessuna possibilità che le due sorelle possano fare pace. E come ha anche scritto ieri Elettra nel suo lungo sfogo, se mai fosse il caso di parlarsi, non succederebbe in tv.