Per Attilio e Sarah arriva il momento di chiarire: la Altobello perdona Romita nonostante tutto

Per Attilio Romita e Sarah è arrivato il momento del chiarimento: la Altobello lo perdonerà?

Quello che abbiamo visto lunedì sera nella puntata del Grande Fratello VIP 7 è stato davvero molto brutto. Le parole di Attilio Romita non potevano che essere condannate, su tutta la linea e così è stato. Sarah ci è rimasta molto male, perchè come ha spiegato poche ore fa al giornalista, durante un chiarimento, per lei era un vero e proprio punto di riferimento. Quelle parole non se le sarebbe mai aspettate da una persona che riteneva speciale. Pensava che Attilio l’avesse compresa, pensava che fossero amici. E sentire quelle cose squallide, le ha fatto molto molto male. Attilio si è scusato con Sarah, dicendo che ascoltando le parole nell’rvm non si è neppure riconosciuto. Le sue parole sono state quelle di una bestia e di questo si pente.

Il confronto tra Attilio e Sarah Altobello

Attilio è contrito e dispiaciuto e afferma: “Possibile che proprio io abbia detto questa cosa?” Chiede prima a sé stesso e poi alla concorrente all’ascolto. Sarah afferma che quanto accaduto l’ha ferita proprio per il rapporto instaurato con il giornalista, per quanto condiviso con lui, per quello che si sono raccontati.

Davanti ai dubbi di Attilio, la opinionista è titubante e crede che quelle parole dette dal giornalista, la vergogna espressa, sia una realtà: “Tu mi vedi così”. Attilio, però, dissente: “Quando ti ho visto fare gli auguri in cinque lingue ho capito cha hai dentro tante cose che devi ancora mostrare” afferma il VIP. Purtroppo però quelle cose che tutti abbiamo sentito sono state dette, Attilio lo sa bene, anche se spiega che non le pensava.

Attilio ribadisce di aver vissuto nella casa del Grande Fratello VIP la settimana peggiore della sua vita, di aver commesso tanti errori, di esser rimasto turbato da quello che era successo con la sua compagna Mimma. “Ho fatto la cosa peggiore che potessi fare: dare fuori a Mimma la sensazione di creare qualcosa qui con una persona”. L’intento di Attilio, dunque, era di rassicurare la sua compagna e farle capire che con Sarah non c’è assolutamente niente, ma il VIP ammette di aver utilizzato la maniera peggiore e le parole più sbagliate. L’amore per Mimmuzza è l’unica cosa a cui pensa.

“Mi sono sempre sentita inferiore” afferma Sarah, che si dice umile tanto che alle volte non avverte la stima di sé stessa. “Sentire quelle parole da una persona che stimo mi ferisce” aggiunge la concorrente che confessa una cosa molto triste del suo passato. L’ultima relazione della opinionista è finita proprio perché lui si vergognava di lei, racconta la concorrente, rivivere questo l’ha distrutta.

“Purtroppo ti voglio bene” ammette Sarah “Provo un senso di stima e affetto per te”. Attilio è ancor più dispiaciuto dopo queste parole e replica le sue scuse e il suo intento di rimediare. “Capisco che da te non posso avere perdono” afferma il giornalista, ma si augura di avere un’altra possibilità. Attilio ha ribadito di essersi comportato male e di aver capito che vuole bene a Sarah come una amica e che spera che lei possa andare oltre e perdonarlo.