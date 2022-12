Edoardo piange per Antonella e lei ride: “Mi piace sapere che sei stato male per me”

Edoardo in lacrime per Antonella, lei ride: "Mi piace sapere che sei stato male per me". Pubblico senza parole

Venerdì sera Milena Miconi, parlando prima con Edoardo e poi con Antonella Fiordelisi faceva notare alla giovane coppia che probabilmente la storia non sta andando nella giusta direzione. Ne ha parlato come di un rapporto poco sano, un amore malato. Possiamo dire che l’attrice non ha tutti i torti? Quello che è successo stanotte nella casa del Grande Fratello VIP 7 ne è una dimostrazione più che veritiera. Dopo la puntata, Edoardo e Antonella hanno deciso di avere un minimo di confronto. Il Donnamaria è apparso particolarmente turbato, del resto aveva ammesso senza troppi giri di parole di essere ancora innamorato di Antonella. Quello che però ha lasciato i telespettatori basiti, è stata la reazione della Fiordelisi. Nel corso della puntata, ha fatto la vittima, a detta di molti e poi nella notte, eccola sfoggiare il suo sorriso migliore. La ragazza ha riso in più occasioni mentre Edoardo era in lacrime e provava a spiegarle quello che prova. Per il pubblico non ci sono dubbi: Antonella fa la vittima e usa le persone e quando ieri ha capito che Edoardo è ancora legato a lei, ha subito cambiato atteggiamento. Ma è davvero così? Non possiamo saperlo ma possiamo raccontarvi quelle che sono state le parole della Fiordelisi, parole che non sembrano essere quelle di una donna innamorata in modo sano, del proprio uomo.

Mi fa piacere sapere che sei stato male per me

L’amore a quanto pare, per la Fiordelisi, si misura in base alle lacrime, al vedere soffrire una persona. E infatti quando Donnamaria le ha chiesto cosa ci trovasse di divertente in questa situazione Antonella ha commentato: “Mi piace sapere che sei stato male per me, perché sono stata male anche io. Se sono sadica? Sì, ma sono anche masochista“. Quando Edoardo le ha chiesto: “Perché masochista? Ti è piaciuto stare male così in questi giorni?“, Antonella ha risposto: “Lo faccio perché così stai male anche te“.

I video con le parole di Antonella sono diventati virali sui social e molti spettatori hanno fatto notare che in più di una occasione la Fiordelisi ha riso in faccia a Edoardo, ha fatto delle smorfie e non solo. L’atteggiamento della ragazza è stato condannato da tutti ma a quanto pare, il suo modo di fare, alla fine piace al Donnamaria che stanotte, l’ha perdonata.