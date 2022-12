Edoardo in lacrime per Antonella. Milena Miconi lo consola e sentenzia: “E’ un amore malato”

Momento no per Edoardo nella casa del Grande Fratello VIP: lo consola Milena Miconi che però ha qualcosa da dire

Dopo la notte in cui le discussioni non sono mancate, Edoardo Donnamaria ha avuto un crollo. Pochi minuti fa, il ragazzo infatti ha avuto un vero e proprio crollo. Quello che è successo con Antonella, la discussione e la decisione di lasciarla, ha provocato un malessere molto forte nel giovane. Edoardo è stato consolato dai suoi amici, poi anche da Patrizia Rossetti.

“Se deve essere così, a me così non va. Ogni volta faccio lo sforzo di andare da lei e chiarire. Ma tanto poi torniamo sempre sugli stessi punti. A me questa cosa non mi fa stare bene. Questi suoi comportamenti non vanno bene per me“ sono state queste le parole di Edoardo, prima che si sciogliesse in lacrime, deluso e amareggiato per quello che sta accadendo tra lui e Antonella Fiordelisi. Questa notte Edoardo si era duramente sfogato con la ragazza, spiegando i motivi per i quali non può avere al suo fianco una donna che gli manca di rispetto in continuazione e non solo.

Lo sfogo di Edoardo Donnamaria dopo la lite con Antonella

A consolare Edoardo ci ha pensato il Tavassi: “Antonella purtroppo ha dei comportamenti infantili. Una cosa simile è successa anche a me in passato e mi sono detto ‘ma io devo innamorarmi del reale, non dell’ideale, questi difetti ci sono non posso vederli’, quindi il mio consiglio è: se per te certi atteggiamenti di Antonella sono troppo limitanti per te, devi fare ciò che ti fa stare bene. Te le cose ad Antonella puoi dirle anche 80 volte, ma lei è questa. O l’accetti così com’è oppure capisci…“. Ed effettivamente il Tavassi non sbaglia. Uno dei più grandi problemi di Antonella infatti è la sua immaturità.

Ad altri, Edoardo ha raccontato: “Dal mio punto di vista certe cose non si possono accettare, all’inizio le ho accettate anche se non ero così contento. Poi litighiamo, io sto male, lei sta male. Non capisco perché si ostini a essere così”. Patrizia Rossetti, notando Edoardo da solo, vicino alla piscina, ha deciso di consolarlo e gli ha detto che deve riuscire ad andare avanti. Non si può disperare ogni volta in questo modo per una situazione impossibile da gestire. Anche Milena Miconi si è avvicinata a Edoardo e ha commentato: “Quando si sta male così è un amore malato”.