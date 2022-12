Liti, lacrime, accuse: Edoardo e Antonella dimenticano tutto e fanno pace

Si riaccende la passione tra Edoardo e Antonella: i due fanno pace nella notte. Ecco le ultime news dal GF VIP

Dopo aver visto la puntata del Grande Fratello VIP 7 di ieri, con Antonella Fiordelisi ed Edoardo Donnamaria protagonisti, il pubblico si è diviso. Da un lato le persone che hanno sperato che i due restassero il più a lungo possibili distanti e che magari questa storia fosse realmente finita, dall’altro quello che invece hanno fatto e fanno il tifo per la coppia. Due fazioni, come spesso capita quando nella casa del Grande Fratello VIP nasce una coppia e si forma quelli che tutti amano definire una “ship”. Non c’è molto chiaro per cose si debba tifare, visto che quello che è nato nella casa del GF VIP tra Antonella ed Edoardo è palesemente, agli occhi di tutti, un amore malato. La Bruganelli ieri ha fatto notare che se fosse la madre di Edoardo entrerebbe in casa con il lanciafiamme. Bhè forse gli “adulti” fanno bene a stare lontani da queste situazioni. Perchè Edoardo, oltre a dover avere la maturità per comprendere quello che sta succedendo tra lui e Antonella, dovrebbe anche saper fare delle scelte da solo. E fanno bene i parenti a stare lontani da questa situazione, una vera e propria bomba a orologeria.

Se Edoardo, vuole al suo fianco una donna come Antonella, profondamente immatura, insicura e pronta a fare piazza pulita di tutto quello che incontra sulla sua strada, solo per emergere. Una ragazza arrivata a dire che prova piacere nel sapere che il suo fidanzato è stato male, assettata di fama e di follower e che pesa tutto in funzione del favore o del non favore del pubblico, bhè allora non c’è parere di un genitore che tenga. Come si suol dire in questo caso: contento lui, contenti tutti.

Pace fatta tra Edoardo e Antonella

Dopo tutto quello che è successo tra i due, questa notte è arrivato il momento di fare pace. Alcuni fan della coppia scrivono anche “l’amore vince su tutto e voi siete la dimostrazione“. Che brutto pensare che i giovani spettatori di un reality pensino che questo sia l’amore. Quando ami non vuoi che la persona che sta al tuo fianco soffra e faresti di tutto per vedere negli occhi sorrisi, non lacrime.

Sarà tornato quindi il sereno questa volta tra Edoardo e Antonella? Vedremo nelle prossime ore che cosa accadrà…