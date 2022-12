Dana Saber ne ha per tutti, contro Oriana: “Sei sporca e volgare”

Dana è davvero una scheggia impazzita ha litigato con tutti ma con Oriana è stata molto offensiva

Non è passato di certo inosservato l’ingresso nella casa del Grande Fratello VIP 7 di Dana Saber. Ieri la bella marocchina ha litigato praticamente con mezza casa: da Milena Miconi passando per Patrizia Rossetti e per finire anche con Micol e con Oriana. Contro la venezuelana sono arrivate le offese più dure. Dana lamenta di esser stata isolata, del fatto che nella casa ci sia un gruppetto di persone che sparla di lei alle spalle. Tutto questo sarebbe successo in 48 ore e Dana di dice di essere sicura di quello che afferma, perchè ha sgamato il gioco delle sue “rivali”.

La lite tra Dana e Micol

La lite tra Dana e Oriana

Ovviamente, quando ha puntato la Marzoli, sapeva di trovare terreno ben fertile visto che Oriana ha risposto colpo su colpo a tutto: “Questa mi sta dicendo che siamo un gruppo tutto unito contro di lei, io, Micol, Milena, Nicole, Patrizia. Ma cosa cavolo sta dicendo? Io non sto capendo nulla di quello che dice. Ma chi ti ha attaccato? A me sembra esagerato il tuo atteggiamento e te lo ripeto, ma non c’è un gruppo che ti odia. Ma tu sei pazza, fuori da questa camera!”.

“Devo fare la falsa come voi? No preferisco essere sincera che come voi bugiarde. Non mi stai simpatica perché fai parte di un gruppo di false e cattive. Stamani ho beccato Micol che sparlava di me e poi te Oriana che dici cattiverie in confessionale“ ha detto la Saber convinta anche di aver sentito Micol parlare male di lei. La modella è anche convinta che Milena l’abbia offesa, cosa che ovviamente la Miconi ha negato.

Oriana, da regina dei reality quale è , non è rimasta di certo a guardare e ha in qualche modo imitato gli atteggiamenti di Dana. “Se vuoi urlare sappi che so urlare anche io! Non è normale questo atteggiamento. Prima mi lecchi il c**o e ora urli“ le ha detto. E la marocchina per tutta risposta ha commentato: “Io non ti ho mai leccato nulla e mai te lo leccherò, perché ce l’hai sporco! tesoro il tuo è sporco, sei sporca e volgare sappilo! Queste fanno le forti in gruppo, forte sono io baby e preparati!”.