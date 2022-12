Il regalo ricevuto da Edoardo manda in crisi i Donnalisi: è un rebus e Antonella va in paranoia

Il regalo fatto dalla famiglia di Edoardo Donnamaria ha mandato i Donnalisi in crisi: qual era il significato di quel dono?

Nella casa del Grande Fratello VIP 7, ieri i vipponi, hanno avuto modo di scartare i loro regali. E quando è toccato a Edoardo Donnamaria, è calato il gelo. Il motivo? Nessuno ha compreso il senso del regalo che è stato fatto dal fratello del giovane vippone. A prima vista, sembrava si trattasse di un qualche pupazzetto con una lente di ingrandimento. Due cose che non sembravano neppure collegate tra di loro. Ma quello che ha mandato in crisi sia Edoardo Donnamaria che Antonella Fiordelisi è stata la scritta su quella sorta di bambolina bianca. C’era infatti scritto “ex”. Antonella ha iniziato a chiedere al suo fidanzato che cosa potesse significare, facendo anche innervosire il Donnamaria che era intento a cercare negli anfratti più profondi del suo cervello, una spiegazione. E nel frattempo anche sui social, tutti si chiedevano il significato di questo regalo enigmatico e quale fosse il senso…Forse un regalo non per tutti, nel senso che alla fine Edoardo sembra aver capito che era un messaggio in codice che non ha nulla a che fare con la sua storia nella casa ma che si riferisce a qualcosa che è accaduto prima. Una tesi che però non tutti i fan condividono. Infatti molti spettatori, analizzando questo regalo, hanno iniziato a pensare che potesse voler dire altro. Essendoci infatti un omino con il cuore spezzato, sembrava potesse significare altro.

Il regalo del fratello di Edoardo: che cosa signica?

Alcuni fan dei Donnalisi si sono spinti oltre, iniziando a credere che sia un messaggio in codice che sta a significare, visto il cuore rotto, che Edoardo dovrebbe allontanarsi da Antonella. Altri però hanno fatto notare che nel biglietto, c’è scritto che suo fratello vuole incontrare la Fiordelisi. E allora, perchè quel regalo?

Altri spettatori invece ipotizzano che il messaggio fosse per Micol, nel senso che si parla di una ex che deve stare lontana…Ma Edoardo ha capito? Difficile a dirsi anche perchè questo regalo, ha provocato l’ennesima discussione tra Edoardo e Antonella che hanno finito di litigare anche nel giorno di Natale.