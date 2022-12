Niente auguri e regali da Lina Marì per Antonino Spinalbese: fan in protesta, di nuovo

Nuova polemica al GF VIP 7: i fan di Antonino protestano perchè Spinalbese non ha ricevuto nessun video o regalo da parte di Luna

Qualche giorno fa, Belen Rodriguez era stata costretta a intervenire suo social per spiegare che non c’è nessun veto nei confronti della famiglia di Antonino Spinalbese per quello che riguarda la piccola Luna Marì. Dalle parole di Belen è sembrato chiaro che la scelta di tutelare la piccola, sia anche quella della famiglia di Antonino, e dal parrucchiere in primis. Ieri però si è riaccesa la polemica. Se infatti gli altri concorrenti hanno ricevuto dei video messaggi da parte dei loro figli o magari un piccolo dono per il Natale, Antonino ha avuto modo di vedere i suoi amici in video e la sua famiglia ma nessuna traccia della piccola Luna Marì. I fan hanno subito protestato sui social, pensando che possa essere colpa di Belen ma invece probabilmente, quella fatta dai due, è una scelta ben precisa che tutela la bambina. I fan di Antonino fanno notare sui social, che Luna Marì è sempre in video, nelle storie di Belen su instagram e che non ci sarebbe stato nulla di male nel vederla per un video natalizio. La piccola però non parla, cosa avrebbe potuto dire? Va detto che anche in passato sono stati mostrati video con bambini magari di spalle mentre giocano o mentre guardavano i loro genitori sulla tv e li indicavano. Nel caso di Antonino non è successo ma è inutile attaccare la Rodriguez, visto che non sappiamo se la scelta fatta è stata voluta dal parrucchiere.

I regali di Natale di Antonino

Forse i fan hanno fatto questo pensiero rispetto al fatto che tempo fa Antonino disse che avrebbe tanto voluto vedere Luna Marì in foto, per capire se fosse cresciuta. Noi però non sappiamo se nel frattempo il concorrente ha avuto modo di rivedere la sua bambina. La polemica può starci ma fino a un certo punto, non dimentichiamo tra l’altro, che è Natale! Antonino si godrà la sua camicia nera firmata e gli altri capi di abbigliamento che sono stati regalati dai suoi cari per questo Natale!