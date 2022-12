Selvaggia Lucarelli risponde a Mariotto: “Evitate di raccontare stupidaggini per screditarmi”

Adesso tocca a Selvaggia rispondere alle parole di Mariotto in questa partita a ping pong infinita. E spunta la chat

Questa edizione di Ballando con le stelle ci sta regalando una serie di spin off infiniti. Il programma è terminato ma non le polemiche che si stanno trascinando, tra interviste sui giornali, social e tv. Questa mattina il Corriere della sera ha pubblicato una intervista a Mariotto, durante la quale il giudice di Ballando, spiega che Selvaggia Lucarelli non è un “corpo estraneo” nella giuria. Esiste, spiega Mariotto al Corriere, anche una chat nella quale i componenti della giuria di Ballando commentano le puntate e gli ascolti. Il giudice ha rivelato che la Lucarelli, ha sempre risposto e commentato in modo allegro e divertita anche gli ascolti del programma di Milly Carlucci. E’ vero? Bhè Selvaggia Lucarelli ha risposto dai social, e la sua versione dei fatti, è anche in questo caso, totalmente diversa.

La risposta di Selvaggia Lucarelli a Mariotto

Selvaggia, dopo aver letto l’intervista di Mariotto sul Corriere, è subito intervenuta spiegando suo social: “Oggi un mio collega di ballando dice al Corriere che io quest’anno mi sarei divertita a stare al gioco e che c’è una chat in cui io gioisco per gli ascolti. È totalmente falso, non ho mai commentato gli ascolti in quella chat se non con una battuta sul colore viola a NOVEMBRE.” E a proposito del colore viola, mostra anche tutte le volte in cui ha indossato abiti viola in tv, non solo a Ballando con le stelle ma anche altrove ( e spiega che ormai l’usanza che il viola porti male in tv, è passata).

La Lucarelli ha aggiunto: “Sono nervosi, ok, ma eviterei di raccontare stupidaggini per screditarmi, anche perché il tentativo di farlo è durato 3 mesi e non è stato un successo. Comunque autorizzo la pubblicazione della chat, o forse si fa affidamento sul fatto che anche quella è segreta, come i voti 😉.”

La giornalista ha poi pubblicato uno screen della famosa chat e ha aggiunto: “Questo è tutto, ed era il 27 novembre. Per giunta non è mia abitudine in generale fare festeggiamenti sugli ascolti, tanto più che non è il mio programma ma sono un pezzo dell’ingranaggio. Basta cazzate però.“