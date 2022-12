Mariotto sulla Lucarelli: “Alla fissa del mandante, pensa che sia tutto un complotto e vorrebbe governare il mondo”

Mariotto descrive quello che è successo a Ballando con le stelle e l'atteggiamento di Selvaggia Lucarelli

In una intervista per il Corriere della sera, anche Guillermo Mariotto fa un bilancio di quella che è stata l’ultima edizione di Ballando con le stelle. Una edizione di cui certamente la giuria è stata protagonista. E non si poteva non parlare anche di quello che è accaduto tra lui e Selvaggia Lucarelli. Forse qualcuno lo ha rimosso ma altri ricordano benissimo la serata in cui Mariotto diede della scimmia alla Lucarelli. Tutto fa spettacolo spiega Mariotto, che etichetta come narrazione televisiva di uno show, le parole usate contro la Lucarelli, nulla di più, nulla di meno. E infatti spiega che forse “Lì per lì poteva non sembrare intrattenimento. Ma quella immagine faceva parte della narrativa, era il momento giusto per evocarla e anche Selvaggia sa che è vero“.

Mariotto spiega che però non si deve pensare che ci sia un copione, per una recita, uno spettacolo costruito. E’ intrattenimento, ma tutti possono dire quello che pensano: “No, è spontaneo, ma fa parte dello show. La raccomandazione che mi fanno sempre gli autori è una: fai come faresti. Lo sanno che la spontaneità è irraggiungibile attraverso il controllo.”

Mariotto spiega perchè Selvaggia Lucarelli si arrabbia sempre

Mariotto spiega qual è il problema della Lucarelli: “ Selvaggia ha la fissa del mandante, del complotto, ma perché vive molto sui social, un mondo fatto di hater, cospiratori e congiure… “. E poi racconta un aneddoto: “Noi abbiamo una chat della giuria e lei il giorno dopo scherzava; parlavamo degli ascolti ed era felice; la sera prima si era pure vestita di viola per indispettirci: vedi che il viola porta bene?, mi ha detto“. Guillermo ha spiegato, nella sua intervista al Corriere della sera, che Selvaggia gli sta molto simpatica e che non ha neppure abbandonato questa famosa chat. E poi ha aggiunto: “Per quanto sia abituata ai giudizi, lei si arrabbia quando la gente risponde a tono alle sue certezze. È del leone, vive con l’idea di cercare di governare il mondo, ma non funziona così”.