Daniele furioso contro Oriana le urla contro di tutto: “Non ti voglio, dici solo cavolate”

Una lite furiosa è esplosa nella casa del Grande Fratello VIP tra Oriana e Daniele: ecco che cosa è successo

Pochi giorni fa tra Oriana e Daniele c’era stato un riavvicinamento. Tra i due sembrava esserci un rapporto di complicità e invece…E invece questo pomeriggio è esplosa la tempesta e i due hanno litigato in modo davvero infuocato. La Marzoli aveva già discusso con Antonella e successivamente, ha avuto da ridire anche con Daniele. O meglio è stato il Dal Moro a lanciare delle accuse a Oriana, dicendole di ritenerla una persona falsa, una persona che mai potrebbe far parte della sua vita. Le parole di Daniele contro Oriana sono state parecchio rabbiose, e anche i toni usati, molto molto forti. Una scena brutta da vedere, quella a cui il pubblico del Grande Fratello VIP 7 ha assistito oggi.

La miccia che ha fatto infuriare Daniele

Tutto è iniziato con una rivelazione che Dana ha fatto a Daniele. “E’ venuta Dana a dirmi che tu le hai detto che io ci sarei rimasto male perché tu non mi vuoi“, ha esordito Daniele Dal Moro visibilmente arrabbiato nei confronti della Marzoli e in attesa di spiegazioni da parte della donna. “L’ho detto perché tu mi hai urlato senza motivo!“ è stata questa la risposta di Oriana. “E quindi hai detto una stron*ata allora? Tu dici solo minc**iate Oriana, sei fatta di minc**iate!“. Daniele non ha gradito neppure l’atteggiamento che Oriana ha avuto nei confronti di Antonella e ha sbottato urlando contro la Marzoli.

“Se io voglio una ragazza ci provo, io con te non ci provo perché non ti voglio. Non so come spiegartelo. E sai perché non ti voglio? Non perché non ci sia attrazione o perché tu non sia una bella ragazza, ma perché non mi piace come sei. Non so in che lingua dirtelo” sono state queste le parole di Daniele a Oriana. E ancora: “Quindi non venire a dirmi che in realtà sei tu che non mi vuoi perché se anche mi saltassi in braccio ti darei una pedata nel c**o, te lo assicuro. Io una fatta come te non la voglio nella mia vita. Figurati come fidanzata. Non so se ti è chiaro come discorso.” Daniele ha ribadito, parlando anche con gli altri concorrenti, con il suo solito modo di fare veneto, che in 4 anni avrà dato un bacio a una ragazza e che non è interessato a queste cose. E a proposito di Oriana ha detto anche: ” Neanche se me lanciassi con la fionda ci starei con lei”.