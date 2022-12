E’ furiosa Antonella con Edoardo: “La tua ragazza ha un problema e tu stai sempre con i suoi nemici”

Nuova lite nella casa del Grande Fratello VIP tra Edoardo e Antonella. La Fiordelisi lo accusa di stare solo con i suoi nemici mentre Edoardo le dà della viziata

Le liti nella casa del Grande Fratello VIP 7 di ieri, hanno avuto non poche conseguenze. Per l’ennesima volta, Edoardo Donnamaria e Antonella Fiordelisi hanno litigato. Il motivo, anche in questo caso, è stato il comportamento del romano, che a detta della bella influencer, non ha saputo schierarsi. Antonella si aspetta di essere sempre difesa dalla persona che dice di amarla e invece anche ieri, Edoardo non ha battuto ciglio mentre lei veniva attacca da Micol Incorvaia e da Edoardo Tavassi ( dimenticando però forse che era stata lei a provocare il tutto). Edoardo, che è sempre pronto a perdonare Antonella, sta comunque iniziando anche a capire di voler costruire rapporti con altre persone. L’amicizia con Edoardo Tavassi ad esempio, è una cosa a cui tiene e non gli interessa se il fratello di Guendalina non va d’accordo con la sua fidanzata. La cosa invece, provoca, non proco risentimento in Antonella che ieri notte, alla fine dei litigi, in lacrime, ha accusato Edoardo di fare un brutto gioco. Lo ha rimproverato perchè ha passato molto tempo con quelli che lei considera “nemici” provocando pe l’ennesima volta, il suo fidanzato. Tra l’altro, nel corso della serata, c’era stata anche una forte discussione con Tavassi che aveva detto apertamente ad Antonella, che si augura che la relazione con il Donnamaria, per il bene di quest’ultimo, abbia vita breve.

Edoardo Donnamaria stufo di Antonella

Antonella ha fatto notare che anche gli altri concorrenti nella casa, le dicono che Edoardo ha uno strano atteggiamento e che non è normale che passa il suo tempo con le persone con cui lei litiga. Edoardo a questo punto, senza perdere la calma le ha spiegato: “Fai un ragionamento analitico, se io dovessi stare con le persone con cui tu non litighi, potrei passare il mio tempo solo con Daniele e Luca Onestini.” UNa stoccata non di poco conto da parte di Edoardo che non ha tutti i torti.

“Io sto con le persone che mi fanno ridere, con le persone con cui mi diverto” ha detto Edoardo ad Antonella, provando a non perdere la pazienza nonostante lei per tutta risposta ha commentato: “Io allora sto con Daniele perchè mi diverto con lui, lasciami parlare con Daniele.”

Edoardo ha poi spiegato ad Antonella che vive i rapporti nella casa in modo diverso: “Io non sono come te, io chiarisco con le persone se mi va di farlo. Io non faccio la faida perchè mi hanno risposto male una volta, se a te non ti sta bene…”. Non contenta di questa spiegazione Antonella ha sclerato: “Complimenti, la tua ragazza ha un problema e tu stai tutta la notte a parlare con i suoi nemici”. Edoardo ha ribadito di averla difesa tutto il giorno. “Tu non riesci ad accettare una sola critica per questo fai così, sei viziata, sei solo una frignona e devi sempre avere ragione te” ha concluso il Donnamaria.