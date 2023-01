Notte brava per Edoardo che bacia Alberto e si avvicina a Oriana: Antonella in lacrime a Capodanno

A Capodanno arriva il bacio tra Alberto ed Edoardo e Antonella Fiordelisi si dispera: è la fine dei Donnalisi?

Casa del Grande Fratello VIP 7 completamente spaccata anche la notte di Capodanno. Doveva essere una festa per tutti, è finita in tragedia, almeno per Antonella Fiordelisi. Mentre l’influencer ha passato la notte a piangere e a farsi consolare da alcuni vipponi , il suo fidanzato o ex fidanzato Edoardo Donnamaria si è invece dato alla pazza gioia. Una vera e propria notte brava per il romano, che si è goduto la notte di Capodanno senza pensare troppo alla fine della storia con Antonella. Una decisione che ha diviso anche il pubblico: c’è chi ha trovato giusto l’approccio del Donnamaria e chi invece ha criticato Edoardo, soprattutto per il suo avvicinamento a Oriana. Sia chiaro: con la Marzoli non è successo nulla ma ci sono state manovre particolari, anche a distanza di pochi centimetri, che di certo domani sera, Antonella vedendo i video, non gradirà ( il sedere di Oriana a pochi centimetri dalla faccia di Edoardo mentre Giaele le schiaccia un brufolo). Non solo. Edoardo ha anche baciato Alberto De Pisis, e anche il video di questo momento è diventato virale. Un bacio affettuoso, è chiaro, ma il modo in cui Edoardo ha passato il suo capodanno, non è andato giù ad Antonella che più volte si è detta completamente schifata dall’atteggiamento del ragazzo.

Le lacrime di Antonella a Capodanno mentre Edoardo si gode la festa

Antonella ha cercato di non pensarci ma quando ha visto il suo fidanzato divertirsi con gli altri concorrenti ci è rimasta davvero molto male. Non si aspettava questo atteggiamento. “A me non interessa dei Donnalisi, io con uno come lui non ci sto” ha detto la Fiordelisi scioccata dal modo di fare di Edoardo che per tutta la sera si è divertito senza pensare al fatto che lei stesse male. Non ci resta che aspettare la puntata di domani sera del GF VIP che sarà certamente scoppiettante.