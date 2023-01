Antonella Fiordelisi e i bhu del pubblico del GF VIP in studio: la reazione

Serata amara per Antonella Fiordelisi parecchio fischiata dal pubblico del GF VIP

E’ stata una serata non semplice per Antonella Fiordelisi. E il pubblico del Grande Fratello VIP 7 forse ha capito anche la differenza tra Edoardo e la bella influencer. Il Donnamaria, si è reso conto del suo atteggiamento a tratti squallido e imbarazzante e si è scusato con il pubblico ma anche con Antonella. La Fiordelisi, da sempre, da tre mesi, continua a pensare di essere perfetta. Non crede di aver sbagliato, di aver preso decisioni errate, di avere atteggiamenti che non vanno bene. Edoardo anche ieri sera gliel’ha fatto notare ma non c’è stato verso. Antonella va dritta per la sua strada anche se il pubblico in studio, ha più volte dimostrato di non essere dalla sua parte.

In particolare c’è stata una delle sue risposte a Signorini che ha fatto sorridere un po’ tutti. Il conduttore infatti, chiedendole del gioco, le ha anche chiesto se le sue mosse sono frutto di strategia e calcolo o solo dell’istinto . La ragazza ha risposto: “No Alfonso sono tutte cose d’istinto, ce ne metto tanto, anche troppo. Qui non c’è assolutamente strategia e non faccio le cose per le dinamiche. Questa cosa purtroppo a loro rode, perché sono un elemento fastidioso per loro“. Dallo studio si è alzato un boato e sono partiti dei fischi e il conduttore l’ha fatto notare: “Guarda, qua il nostro pubblico non è molto d’accordo devo dire Antonella“. Una cosa che un po’ tutti hanno notato tanto che Signorini ha spiegato che in quel caso non c’era stato nessuno che aveva spinto il pubblico a schierarsi da una parte o dall’altra…E mentre Signorini parlava anche Tavassi faceva notare come Antonella di certo, reagirà molto male ai fischi, rendendosi conto che il pubblico non è dalla sua parte. Questo discorso però era stato già affrontato. Antonella, che riceve una marea di aerei, è convinta di avere un suo esercito di fan fuori, ed è interessata solo a quelli.

La reazione di Antonella Fiordelisi

E’ stata Dana, durante la pubblicità, a chiedere ad Antonella che cosa pensasse di quanto accaduto. E ha detto: “Se noti qui a tutti interessano le cose del pubblico. Non dico di te, a te interessano i tuoi fan, parlo degli altri“.

L’influencer campana ha spiegato che a lei interessa più del pubblico da casa che di quello in studio: “Tutti che pensano alle reazioni del pubblico? A me interessa il pubblico di fuori non quello qua. Io sono sempre me stessa e ho i miei valori. Non mi vendo e nemmeno cambio in base alle strategie“. A onor del vero va detto che Antonella su questo aspetto è stata sempre coerente e ha detto di essere interessata ad altro…